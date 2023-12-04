Yalı Çapkını dizisinin Ferit’i Mert Ramazan Demir hastaneye kaldırıldı!

Yalı Çapkını dizisi oyuncularından Mert Ramazan Demir'den kötü haber geldi. Yalı Çapkını dizisi oyuncularından Mert Ramazan Demir, dün gece düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'ne katılamayınca, dizinin yapımcısı oyuncunun rahatsız olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, beta enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Başarılı oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Akif Yaman'ın haberine göre; Yalı Çapkını'nın Seyran'ı güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun doğum günü partisine çok sayıda ünlü oyuncu katıldı. Afra Saraçoğlu doğum günü partisi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamasında çok özel açıklamalarda bulundu. Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir ile ilgili gazetecilerin sorusuna da şöyle cevap verdi: Bu konu gerçekten çok fazla gündem olmaya başladı. Ben artık bu konuyla ilgilenmek istemiyorum. Biz sadece iş arkadaşıyız. Onunla özel bir birlikteliğimiz yok' dedi. SETTE GERGİNLİK Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, hakkındaki iddia günlerce konuşulacak. İkilinin sette yaşadığı olay, magazin gündemine oturacak. 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran ile Ferit karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sette kavga ettiği iddia edilmişti. Yaz aylarında Bodrum'da görüntülenen çiftin daha sonra ayrıldıkları konuşulmuştu. Geçtiğimiz hafta sette ikilinin ayrı ayrı takıldığı görüntüler ortaya çıkmış ve ikilinin ayrıldığı yeniden gündeme gelmişti. Saraçoğlu ve Demir'in, Koç Üniversitesi Hastanesi'ndeki çekimlerinde kavga ettiği öğrenildi. İkilinin kavgasını yönetmenler Burcu Alptekin ile Alptekin Bozkurt araya girerek, ayırdı. Bir süre sete ara verildikten sonra çekimlere yeniden başlandı. Saraçoğlu ve Demir'in bir süredir konuşmadıkları da söyleniyor. Birlikte rol aldıkları dizideki arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 'Arkadaşlar mı, aşıklar mı?' diye tartışılırken dudak dudağa fotoğrafları çekilince iddialar kesilir gibi olmuştu ama sonra 'Mert'in ailesi Afra'yı istemiyor' dedikodusu çıkmıştı. Tam bu iddia tartışılırken geçen ay da ünlü oyuncuların ayrıldıkları iddia edildi. Hatta ayrılık gerekçesi olarak da, Mert'in Afra'yı aldattığı gösterilmişti. Tüm bu iddialar bir yana, ben size gerçek bir bilgi vereyim. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı devam ediyor. Çok sağlam bir kaynaktan öğrendim ki, ne ailelerin bu aşka müdahalesi olmuş ne de bir ayrılık yaşanmış. Doludizgin aşklarını yaşamaya devam ediyorlarmış. Ancak dizinin yapımcısı, ilişkileriyle ilgili konuşmalarını ve birlikte görünmelerini yasakladığı için aşklarını gözlerden uzak yaşıyorlarmış. Gizli saklı yaşanan aşklarla ilgili çok dedikodu çıkar, bakalım, onlarla ilgili daha ne dedikodular duyacağız. NELER YAŞANMIŞTI? İŞTE O DETAYLAR... Afra Saraçoğlu ile 4 yıldır aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Afra Saraçoğlu'nun adı ise Mert Ramazan Demir ile anılmıştı. Geçtiğimiz aylarda Instagram'dan ortak bir açıklama yapan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ilişkilerine son verdiklerini duyurmuştu. Afra Saraçoğlu'nun adı ise, dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk dedikodularına karışmıştı. Mert Yazıcıoğlu bu iddiaların ardından 4 yıl aşk yaşayıp ayrıldıığı Afra Saraçoğlu ve eski dostu Mert Yazıcıoğlu'nun Instagram'dan silmişti. Sürekli birlikte görüntülenen ikili ise, her defasında arkadaş olduklarını dile getirmişti. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, Urla tatilleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun yıllardır arkadaş olan ikilinin birlikte Urla'ya tatile gitmesi de aşk iddiasını bir kez daha alevlendirmişti. İkilinin büyük bir aşk yaşadığı ancak yapım şirketiyle anlaşmaları olduğu için bunu açıklayamadıkları gelen iddialar arasındaydı. TEKNEDE DUDAK DUDAĞA 'Yalı Çapkını' aşıklarının tatil kaçamağı da ifşa olmuştu. AŞK BELGELENDİ Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu tatilde görüntülenmişti. Tekne turunda paparazzilere yakalanan aşıklar, Göcek'e demir atmıştı. Önce Mert Ramazan Demir denize atlamıştı. Arkasından da Afra Saraçoğlu kendini serin sulara bırakmıştı. İkili, magazin muhabirleri tarafından dudak dudağa görüntülenmişti. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir önce Dalaman Havalimanı'nda görüntülenmiş, ardından da sarmaş dolaş yakalanmıştı. Diğer yandan Mert Yazıcıoğlu'yla çok yakın dost olan Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir'le dostu için kavga etmişti. Dizisinin ekibi, geçen günlerde bir gece kulübünde eğlenirken olaylı bir geceye şahit olmuşlardı. Başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun yakınlığı, Kubilay Aka'yı rahatsız etmişti. Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Aka, 'Herkes hareketlerine dikkat edecek' diyerek, Mert Ramazan Demir'in üzerine yürümüştü. Ortam gerilince Ersin Arıcı da araya girmişti. Ardından Kubilay Aka, evine yollanmıştı. Çiçeği burnunda çift, yurt dışı tatiline gitmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Afra Saraçoğlu, çıktığı Lizbon tatilinden peş peşe pozlarını yayınlamıştı. Mert Ramazan Demir ile teknede dudak dudağa yakalanan Saraçoğlu, sevgilisine poz vermişti. Ünlü oyuncunun sevgilisi Mert Ramazan Demir'e verdiği pozları kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden beğeni yağmıştı.