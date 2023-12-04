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Haberler Galeri Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir hastaneye kaldırıldı!
Giriş Tarihi: 04.12.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 14:30

Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir hastaneye kaldırıldı!

Afra Saraçoğlu ile başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i genç oyuncu Mert Ramazan Demir, hastaneye kaldırıldı. Demir, rahatsızlığı nedeniyle dün akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'ne de katılamadı.

Yalı Çapkını dizisinin Ferit’i Mert Ramazan Demir hastaneye kaldırıldı!

Yalı Çapkını dizisi oyuncularından Mert Ramazan Demir'den kötü haber geldi.

Yalı Çapkını dizisinin Ferit’i Mert Ramazan Demir hastaneye kaldırıldı!

Yalı Çapkını dizisi oyuncularından Mert Ramazan Demir, dün gece düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'ne katılamayınca, dizinin yapımcısı oyuncunun rahatsız olduğunu açıkladı.

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Yalı Çapkını dizisinin Ferit’i Mert Ramazan Demir hastaneye kaldırıldı!

Ünlü oyuncu, beta enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yalı Çapkını dizisinin Ferit’i Mert Ramazan Demir hastaneye kaldırıldı!

Başarılı oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yalı Çapkını dizisinin Ferit’i Mert Ramazan Demir hastaneye kaldırıldı!

Öte yandan Akif Yaman'ın haberine göre; Yalı Çapkını'nın Seyran'ı güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun doğum günü partisine çok sayıda ünlü oyuncu katıldı.

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