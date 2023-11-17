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Haberler Galeri Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bakın nasıl bitecek: Bu kadarını kimse beklemiyordu…
Giriş Tarihi: 17.11.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 15:34

Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bakın nasıl bitecek: Bu kadarını kimse beklemiyordu…

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizi, her bölümüyle sosyal medyaya damgasını vuruyor. Her Cuma akşamı ekrana gelen dizide Ferit, dedesi Halis Ağa tarafından Seyran ve Pelin arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılır. Hem Seyran'dan hem de bebeğinden vazgeçmek istemeyen Ferit ise ne yapacağını bilemezken dizinin sonu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Bakın dizi nasıl bitiyormuş! İşte Yalı Çapkını gerçek hikayesi ve finaline dair ortaya atılan iddialar...

Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bakın nasıl bitecek: Bu kadarını kimse beklemiyordu…

Star TV'nin konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizisi Yalı Çapkını, yeni sezonuyla ekran macerasına kaldığı yerden tam gaz devam ediyor.

Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bakın nasıl bitecek: Bu kadarını kimse beklemiyordu…

Gülseren Budayıcıoğlu kitabından ekranlara uyarlanan ve her Cuma akşamı izleyicileriyle buluşan dizi, oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimleri ağırlıyor.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bakın nasıl bitecek: Bu kadarını kimse beklemiyordu…

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un üstlendiği yapımın kadrosunda; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, Sezin Bozacı, Ersin Arıcı, Öznur Serçeler, İrem Altuğ, Buçe Buse Kahraman, Toprak Sağlam, Turgut Tunçalp, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak gibi isimler yer alıyor.

Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bakın nasıl bitecek: Bu kadarını kimse beklemiyordu…

İlk sezonunda reytinglerde oldukça başarılı bir grafik çizen dizi, ikinci sezonda senarist değişikliği yaşamış ve kan kaybetmeye başlamıştı.

Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bakın nasıl bitecek: Bu kadarını kimse beklemiyordu…

Bu durum karşısında harekete geçen yapım, sezon sonunda diziden ayrılan Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam'ı yeniden hikayeye dahil etti. Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin de yen sezonda yalıda yerlerini aldı.

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