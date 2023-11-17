Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bakın nasıl bitecek: Bu kadarını kimse beklemiyordu…

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizi, her bölümüyle sosyal medyaya damgasını vuruyor. Her Cuma akşamı ekrana gelen dizide Ferit, dedesi Halis Ağa tarafından Seyran ve Pelin arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılır. Hem Seyran'dan hem de bebeğinden vazgeçmek istemeyen Ferit ise ne yapacağını bilemezken dizinin sonu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Bakın dizi nasıl bitiyormuş! İşte Yalı Çapkını gerçek hikayesi ve finaline dair ortaya atılan iddialar...