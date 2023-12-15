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Haberler Galeri Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bakın nasıl bitecek: Kimse böyle bir sona hazır değil…
Giriş Tarihi: 15.12.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 17:05

Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bakın nasıl bitecek: Kimse böyle bir sona hazır değil…

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'u başrolde buluşturan dizi, her bölümüyle sosyal medya gündemine oturmayı başarıyor. Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan dizide Halis'in Pelin'i eve getirmesi ve Ferit'in Pelin ile fotoğraflarının yayınlanması, Seyran'ı çok kırar. Ferit ise iyice çıkışsız kalırken dizinin sonu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ünlü Psikiyatr ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Bakın dizi nasıl bitecek! İşte Yalı Çapkını gerçek hikayesi ve finaline dair ortaya atılan iddialar...

Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bakın nasıl bitecek: Kimse böyle bir sona hazır değil…

Star TV ekranlarının oyuncu kadrosu ve konusuyla beğeni toplayan dizisi Yalı Çapkını, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bakın nasıl bitecek: Kimse böyle bir sona hazır değil…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizi, oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimleri ağırlıyor.

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Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bakın nasıl bitecek: Kimse böyle bir sona hazır değil…

Bu isimler arasında Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, Sezin Bozacı, Ersin Arıcı, Öznur Serçeler, İrem Altuğ, Buçe Buse Kahraman, Toprak Sağlam, Turgut Tunçalp, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Selen Özbayrak yer alıyor.

Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bakın nasıl bitecek: Kimse böyle bir sona hazır değil…

Ünlü Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden yola çıkarak ekranlara uyarlanan dizi, ilk sezonunda reytinglerde oldukça başarılı bir grafik çizmişti.

Her Cuma akşamı izleyicileriyle buluşan dizi, ikinci sezonda senarist değişikliği yaşamış ve kan kaybetmeye başlamıştı.

Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bakın nasıl bitecek: Kimse böyle bir sona hazır değil…

Bu durum karşısında harekete geçen yapım ekibi, sezon sonunda diziden ayrılan Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam'ı yeniden hikayeye dahil etti. Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin de yeni sezonda yalıda yerlerini aldı.

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