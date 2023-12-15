Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu! Bakın nasıl bitecek: Kimse böyle bir sona hazır değil…

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'u başrolde buluşturan dizi, her bölümüyle sosyal medya gündemine oturmayı başarıyor. Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan dizide Halis'in Pelin'i eve getirmesi ve Ferit'in Pelin ile fotoğraflarının yayınlanması, Seyran'ı çok kırar. Ferit ise iyice çıkışsız kalırken dizinin sonu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ünlü Psikiyatr ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin finali ifşa oldu. Bakın dizi nasıl bitecek! İşte Yalı Çapkını gerçek hikayesi ve finaline dair ortaya atılan iddialar...