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Haberler Galeri Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Ağlayan Gelin’in kadrosuna dahil oldu! Ters köşe bir karakterle dönüyor…
Giriş Tarihi: 16.11.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 19:30

Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Ağlayan Gelin’in kadrosuna dahil oldu! Ters köşe bir karakterle dönüyor…

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Ağlayan Gelin için geri sayım devam ediyor. Feyyaz Şerifoğlu, Sinan Tuzcu, Ekin Mert Daymaz, Sinem Öztürk gibi isimleri buluşturan dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Gelen son haberlere göre, Bozdağ Film imzalı yapımın kadrosuna Yalı Çapkını dizisinden apar topar ayrılan bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu, Yasin ile Yeşil'in hikayesi üzerinden etkili bir drama sunan dizide ters köşe bir karaktere hayat verecek. İşte, Yalı Çapkını'ndan sonra Ağlayan Gelin kadrosuna dahil olan o isim…

Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Ağlayan Gelin’in kadrosuna dahil oldu! Ters köşe bir karakterle dönüyor…

TRT 1'in geçen yazdan beri gündeminde olan yeni dizi projesi Ağlayan Gelin izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Ağlayan Gelin’in kadrosuna dahil oldu! Ters köşe bir karakterle dönüyor…

Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alan dizinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

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Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Ağlayan Gelin’in kadrosuna dahil oldu! Ters köşe bir karakterle dönüyor…

Yönetmen koltuğunda Yıldız Aşanboğa'nın oturduğu Bozdağ Film imzalı yapımın oyuncu kadrosu için görüşmeler devam ediyor.

Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Ağlayan Gelin’in kadrosuna dahil oldu! Ters köşe bir karakterle dönüyor…

Adını ağlayan gelin çiçeğinden alan dizi; Feyyaz Şerifoğlu, Sinan Tuzcu, Ekin Mert Daymaz, Meral Çetinkaya, Sinem Öztürk, Noyan Uzer ve Sidar Tublek gibi isimleri buluşturuyor.

Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Ağlayan Gelin’in kadrosuna dahil oldu! Ters köşe bir karakterle dönüyor…

Feyyaz Şerifoğlu, dizide başrol karakterler olan futbolcu Yasin ve Ersin adlı ikiz kardeşlere hayat veriyor.

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