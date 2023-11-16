Giriş Tarihi: 16.11.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 19:30

Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Ağlayan Gelin’in kadrosuna dahil oldu! Ters köşe bir karakterle dönüyor…

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Ağlayan Gelin için geri sayım devam ediyor. Feyyaz Şerifoğlu, Sinan Tuzcu, Ekin Mert Daymaz, Sinem Öztürk gibi isimleri buluşturan dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Gelen son haberlere göre, Bozdağ Film imzalı yapımın kadrosuna Yalı Çapkını dizisinden apar topar ayrılan bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu, Yasin ile Yeşil'in hikayesi üzerinden etkili bir drama sunan dizide ters köşe bir karaktere hayat verecek. İşte, Yalı Çapkını'ndan sonra Ağlayan Gelin kadrosuna dahil olan o isim…