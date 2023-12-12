Giriş Tarihi: 12.12.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 16:52

Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kadrosuna dahil oldu! Kan, ölüm ve yıkım getirecek…

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yeni dönem dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi güçlü prodüksiyonu ve etkileyici hikayesi ile dikkat çekiyor. Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Gökçe Akyıldız gibi isimleri buluşturan dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler ekleniyor. Gelen son haberlere göre, Akli Film imzalı yapımın kadrosuna Yalı Çapkını dizisinden apar topar ayrılan bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu, dizide ters köşe bir karaktere hayat verecek ve kan, ölüm ve yıkım getirecek! İşte, Yalı Çapkını'ndan sonra Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kadrosuna dahil olan o isim...