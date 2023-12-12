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Haberler Galeri Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kadrosuna dahil oldu! Kan, ölüm ve yıkım getirecek…
Giriş Tarihi: 12.12.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 16:52

Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kadrosuna dahil oldu! Kan, ölüm ve yıkım getirecek…

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yeni dönem dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi güçlü prodüksiyonu ve etkileyici hikayesi ile dikkat çekiyor. Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Gökçe Akyıldız gibi isimleri buluşturan dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler ekleniyor. Gelen son haberlere göre, Akli Film imzalı yapımın kadrosuna Yalı Çapkını dizisinden apar topar ayrılan bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu, dizide ters köşe bir karaktere hayat verecek ve kan, ölüm ve yıkım getirecek! İşte, Yalı Çapkını'ndan sonra Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kadrosuna dahil olan o isim...

Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kadrosuna dahil oldu! Kan, ölüm ve yıkım getirecek…

TRT 1'in ilgiyle takip edilen yeni dönem dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi her Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle ekranlara geliyor.

Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kadrosuna dahil oldu! Kan, ölüm ve yıkım getirecek…

Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizi, tarih kokan hikayesiyle izleyicileri derinden etkilerken güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kadrosuna dahil oldu! Kan, ölüm ve yıkım getirecek…

Senaryosunu Serdar Öznalan'ın kaleme aldığı Akli Film imzalı yapım, mukaddes şehir Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturan Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ele alıyor.

Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kadrosuna dahil oldu! Kan, ölüm ve yıkım getirecek…

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu dizinin hikayesini güçlendirmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler ekleniyor.

Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kadrosuna dahil oldu! Kan, ölüm ve yıkım getirecek…

Yeni bölümleri iple çekilen tarihi, macera ve aksiyon türlerindeki dizinin kadrosuna son olarak flaş bir oyuncu katıldı.

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