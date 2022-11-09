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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın acımasız Kazım'ını bu haliyle tanıyamayacaksınız...
Giriş Tarihi: 09.11.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 12:28

Yalı Çapkını'nın acımasız Kazım'ını bu haliyle tanıyamayacaksınız...

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi seyircileri ekrana kilitliyor. Dizide Antepli Kazım Ağa rolüne can veren Diren Polatoğulları da adından sıkça söz ettirmeye başladı. Acımasız baba karakteriyle adeta bütünleşen Diren Polatoğulları'nın uzun saçlı hali gündem oldu. Ünlü oyuncuyu bu haliyle tanıyamayacaksınız...

Yalı Çapkını’nın acımasız Kazım’ını bu haliyle tanıyamayacaksınız...

Son günlerde gündemde olan Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yalı Çapkını’nın acımasız Kazım’ını bu haliyle tanıyamayacaksınız...

Dizinin kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi oyuncular hünerlerini sergiliyor.

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Yalı Çapkını’nın acımasız Kazım’ını bu haliyle tanıyamayacaksınız...

Seyircileri ekrana kilitleyen dizide Antepli Kazım Ağa rolünü üstlenen ünlü oyuncu Diren Polatoğulları sosyal medyada merak konusu oldu.

Yalı Çapkını’nın acımasız Kazım’ını bu haliyle tanıyamayacaksınız...

Acımasız ve gaddar bir babayı canlandıran Diren Polatoğulları'nın eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yalı Çapkını’nın acımasız Kazım’ını bu haliyle tanıyamayacaksınız...

42 yaşındaki Diren Polatoğulları'nın uzun saçlı görüntüsü şoke etti.

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