Yalı Çapkını’nın acımasız Kazım’ını bu haliyle tanıyamayacaksınız...

Son günlerde gündemde olan Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Dizinin kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi oyuncular hünerlerini sergiliyor. Seyircileri ekrana kilitleyen dizide Antepli Kazım Ağa rolünü üstlenen ünlü oyuncu Diren Polatoğulları sosyal medyada merak konusu oldu. Acımasız ve gaddar bir babayı canlandıran Diren Polatoğulları'nın eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 42 yaşındaki Diren Polatoğulları'nın uzun saçlı görüntüsü şoke etti. İŞTE YALI ÇAPKINI'NIN KAZIM'I DİREN POLATOĞULLARI'NIN ESKİ HALİ... YALI ÇAPKINI KAZIM KİMDİR? Seyran ve Suna'nın babası, Esme'nin kocasıdır. Antep'in sayılan sevilen isimlerindendir. Fakat evde hem karısına hem de kızlarına psikolojik şiddet uygular. Kazım karısı Esme'ye ilk görüşte aşık olmuştur. Fakat evlendikten sonra karısını cahil, ezik, görgüsüz bularak yanına yakıştıramamıştır. Hatta karısını sevdiği için kendine kızıp, sırf bu sebeple ona şiddet uyguladığı da olmuştur. Bu sebeple de kızlarının eğitimine bolca para harcamıştır. Kızlarını geleceğinin teminatı olarak görmektedir. DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR? Diren Polatoğulları 12 Şubat 1980'de İstanbul'da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk sanatını bitirmiş ve oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi birçok projede rol almıştır. YALI ÇAPKINI KONUSU NE? Sorumsuzluklarıyla ailesini -en çok da dedesi- Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir. YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR? Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'da hangi yalıda çekimlerin yapıldığı merak konusuydu. Dizinin Gaziantep çekimleri Millet Hanı'nda yapılırken, İstanbul sahneleri ise Beylerbeyi'nde bir yalıda çekiliyor. Dizide yer alan yalı ise Sabancı ailesine ait. Sabancı ailesi yapımcıların ödediği parayı Engelli Çocuklar Derneği'ne bağışlıyor.