Yalı Çapkını’nın fettan yengesi Gülçin Santırcıoğlu’nun ’çocuk’ itirafı gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Hiç çocuğu olmayan ve eşiyle çocuk yapmaya ihtiyaç duymadıklarını dile getiren Santırıcıoğlu, ''Bana kızıyorlar ama çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz ve duymayacağız da. 'Bu hayat çocuk getirilmez' yerinden kestirmeden değil dediğim şey. Ben çocuğun özel okuluna vereceğim parayla gezmeyi tercih ediyorum. Sevgili olarak kalmayı istiyorum bir kere. Sıfatlarıma 'anne' eklensin istemiyorum.'' dedi.