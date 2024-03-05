Giriş Tarihi: 05.03.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
16:23
Yalı Çapkını'nın fettan yengesi Gülçin Santırcıoğlu'nun 'çocuk' itirafı gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam'ın yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde İfakat rolüyle adından söz ettiren Gülçin Şantırcıoğlu konuk olduğu programda özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 11 yıl önce hayatını birleştirdiği makine mühendisi İbrahim Utku Başyazıcı ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun 'çocuk' itirafı gündem oldu.