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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın fettan yengesi Gülçin Santırcıoğlu'nun 'çocuk' itirafı gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü
Giriş Tarihi: 05.03.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 16:23

Yalı Çapkını'nın fettan yengesi Gülçin Santırcıoğlu'nun 'çocuk' itirafı gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam'ın yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde İfakat rolüyle adından söz ettiren Gülçin Şantırcıoğlu konuk olduğu programda özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 11 yıl önce hayatını birleştirdiği makine mühendisi İbrahim Utku Başyazıcı ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun 'çocuk' itirafı gündem oldu.

Yalı Çapkını’nın fettan yengesi Gülçin Santırcıoğlu’nun ’çocuk’ itirafı gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Osmanlı Tokadı, Nefes Nefese, Böyle Bitmesin, Hercai, Kara Ekmek, Doktorlar, Elveda Rumeli gibi yapımlarda rol alan 46 yaşındaki oyuncu Gülçin Santırcıoğlu şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği İfakat karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yalı Çapkını’nın fettan yengesi Gülçin Santırcıoğlu’nun ’çocuk’ itirafı gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

11 yıl önce hayatını birleştirdiği makine mühendisi İbrahim Utku Başyazıcı ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, konuk olduğu programda özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Yalı Çapkını’nın fettan yengesi Gülçin Santırcıoğlu’nun ’çocuk’ itirafı gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Bir programa konuk olan Gülçin Santırcıoğlu, "Çocuk yapmak yerine gezmeyi tercih ediyorum." açıklamasında bulundu. Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Yalı Çapkını’nın fettan yengesi Gülçin Santırcıoğlu’nun ’çocuk’ itirafı gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Hiç çocuğu olmayan ve eşiyle çocuk yapmaya ihtiyaç duymadıklarını dile getiren Santırıcıoğlu, ''Bana kızıyorlar ama çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz ve duymayacağız da. 'Bu hayat çocuk getirilmez' yerinden kestirmeden değil dediğim şey. Ben çocuğun özel okuluna vereceğim parayla gezmeyi tercih ediyorum. Sevgili olarak kalmayı istiyorum bir kere. Sıfatlarıma 'anne' eklensin istemiyorum.'' dedi.

Yalı Çapkını’nın fettan yengesi Gülçin Santırcıoğlu’nun ’çocuk’ itirafı gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

'ÇOCUK YAPMADIĞIMIZ İÇİN PİŞMAN OLMUYORUZ'

Açıklamalarının devamında ''Çocuğu olana da helal olsun. Güle güle büyütün, hiç diyeceğim bir şey yok. Fakat çocuk yapmayan kadının sırtında böyle bir baskı yok değil'' diyen Gülçin Santırıcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

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