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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın fettan yengesi Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Dizide yasak aşk yaşıyor...
Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 10:01

Yalı Çapkını'nın fettan yengesi Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Dizide yasak aşk yaşıyor...

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi seyircileri ekrana kilitliyor. Sosyal medyada gündemden düşmeyen Yalı Çapkını'nda yaşadığı yasak aşkla seyirciyi şoke eden İfakat'in yani Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı.

Yalı Çapkını’nın fettan yengesi Gülçin Santırcıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı! Dizide yasak aşk yaşıyor...

Son günlerde gündemde olan Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yalı Çapkını’nın fettan yengesi Gülçin Santırcıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı! Dizide yasak aşk yaşıyor...

Dizinin kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi oyuncular hünerlerini sergiliyor.

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Yalı Çapkını’nın fettan yengesi Gülçin Santırcıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı! Dizide yasak aşk yaşıyor...

Konusu ile dikkat çeken dizide Orhan ile İfakat'in yaşadığı yasak aşk ise seyirciyi adeta şoke etmişti.

Yalı Çapkını’nın fettan yengesi Gülçin Santırcıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı! Dizide yasak aşk yaşıyor...

Yalı Çapkını'nda canlandırdığı İfakat rolüyle adından söz ettiren Gülçin Santırcıoğlu'nun özel hayatı ise sosyal medyada merak konusu oldu.

Yalı Çapkını’nın fettan yengesi Gülçin Santırcıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı! Dizide yasak aşk yaşıyor...

İzmir'de doğumlu 45 yaşındaki Santırcıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı.

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