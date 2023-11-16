Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın güzel eşi bakın kim çıktı! "Az değilsin Kazım Ağa"

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından. Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı...