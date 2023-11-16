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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın güzel eşi bakın kim çıktı! "Az değilsin Kazım Ağa"
Giriş Tarihi: 16.11.2023 06:08 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 06:10

Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın güzel eşi bakın kim çıktı! "Az değilsin Kazım Ağa"

Genç oyuncular Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoglu'nun başrol olduğu Yalı Çapkını dizisi oyuncu kadrosu ve hayat verilen karakterlerle izleyicinin gönlüne taht kurdu. Emre Altuğ, Gözde Kansu, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın da konuşulanlarından olmayı başarıyor. Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nda Kazım Ağa rolüne hayat veren Diren Polatoğulları...Aslen Tuncelili olan ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! İşte Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın eşi...

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları’nın güzel eşi bakın kim çıktı! Az değilsin Kazım Ağa

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından. Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı...

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları’nın güzel eşi bakın kim çıktı! Az değilsin Kazım Ağa

Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa'ya Diren Polatoğulları hayat veriyor.

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Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları’nın güzel eşi bakın kim çıktı! Az değilsin Kazım Ağa

Başarılı oyunculuğuyla seyircinin sempatisini kazanan Diren Polatoğulları'nın eşi merak konusu olmuştu.

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları’nın güzel eşi bakın kim çıktı! Az değilsin Kazım Ağa

Ses adında bir kızı olan ünlü oyucunun eşi güzelliğiyle de hayran bıraktı.

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları’nın güzel eşi bakın kim çıktı! Az değilsin Kazım Ağa

İşte Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'nın eşi Sena Polatoğulları...

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