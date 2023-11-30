Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın güzeller güzeli eşine bakın! "Az değilsin Kazım Ağa"

Genç oyuncular Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoglu'nun başrol olduğu Yalı Çapkını dizisi oyuncu kadrosu ve hayat verilen karakterlerle izleyicinin gönlüne taht kurdu. Emre Altuğ, Gözde Kansu, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın da konuşulanlarından olmayı başarıyor. Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nda Kazım Ağa rolüne hayat veren Diren Polatoğulları...Aslen Tuncelili olan ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! İşte Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın eşi...