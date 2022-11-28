Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman isyan etti: Bazen çok acımasızca eleştiriyorlar!

O DİZİ İÇİN SON YIL OKULUMU BIRAKTIM!

-İlk olarak beyazperde de gördük seni "Kötü Çocuk" filmi ile, ondan sonra "Çarpışma" ile televizyon yolculuğun başladı. Bu süreç nasıl gelişti?

9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunuyum ben. Okuldayken daha çok okulda olmak ve okulu devam ettirmek, okul bittikten sonra bir şeyler yapmak istiyordum. Üç yıl bu şekilde gitti. Son yılı okurken de menajerimle tanıştım. Okulumun son yılı Çarpışma dizisi geldi. "Tamam artık ben bunu yapabilirim" hissi geldi. Son yılımda okulu bırakıp gelmiştim, sonra bitirdim ama.