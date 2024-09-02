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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Güzelliğiyle kızını solladı!
Giriş Tarihi: 02.09.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 14:11

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Güzelliğiyle kızını solladı!

Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir yükseliş yakalayan 26 yaşındaki Afra Saraçoğlu, güzelliğiyle ve oyunculuktaki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisi de magazin gündemini sık sık meşgul ediyor. Güzel oyuncu son olarak annesi Lütfiye Saraçoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Afra'nın annesini görenler hayretler içinde kaldı. Annesine olan benzerliği ve annesinin çok genç göstermesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. İşte güzeller güzeli Afra Saraçoğlu'nun annesine özel doğum günü paylaşımı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Güzelliğiyle kızını solladı!

Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla gönüllerde taht kuruyor. Güzelliğiyle de dikkat çeken Saraçoğlu, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Anne - kızın benzerliğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Güzelliğiyle kızını solladı!

Afra Saraçoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan genç isimlerin başında geliyor.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Güzelliğiyle kızını solladı!

Afra Saraçoğlu, son olarak annesi Lütfiye Saraçoğlu'nun doğum gününü kutladı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Güzelliğiyle kızını solladı!

Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu annesini paylaştı! Güzelliğiyle kızını solladı!

İşte merak edenler için Afra Saraçoğlu'nun güzel annesi Lütfiye Saraçoğlu...

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