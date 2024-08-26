Yalı Çapkını’nın yakışıklısı Mert Ramazan Demir’in doktor abisi sosyal medyayı salladı!

Giriş Tarihi: 26.08.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
14:49
Yalı Çapkını dizisi ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Mert Ramazan Demir özel hayatı ile de adından çokça söz ettiriyor. Partneri Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla dikkat çeken Yalı Çapkını dizisinin yakışıklısı Mert Ramazan Demir'in ailesi de çok merak ediliyor. Son olarak Mert Ramazan Demir'in doktor abisi Melik Demir ile kareleri ilgi odağı oldu. İşte birbirlerine çok benzetilen Mert Ramazan Demir'in doktor abisi Melik Demir...