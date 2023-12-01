"Yanıyorsun Fuat Abi" repliği ile hafızalara kazınan Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ı meğer yakışıklı oyuncunun babasıymış!

Yeşilçam'ın en iyi sarhoş tiplemesiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Macit Flordun'u şimdilerin ünlü ismine benzeten çoktur. Bu benzerlik çok normal çünkü armut dibine düşmüş ve usta ismin oğlu da babasının izinden gitmiş... İşte Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ı Macit Flordun'un oyuncu oğlu ve sizin için derlediğimiz öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...