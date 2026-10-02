Haberler
Galeri
Magazin
Yapay zekâ hep bedava mı olacak sandınız? Kapasitesi geliştikçe abonelik ücreti artıyor
Giriş Tarihi: 02.10.2026 07:08
Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 07:11
Yapay zekâ hep bedava mı olacak sandınız? Kapasitesi geliştikçe abonelik ücreti artıyor
Yapay zekâ platformları geliştikçe abonelik ücretleri de artıyor; OpenAI'nin Türkiye'deki ChatGPT paketleri 249,99 TL'den 26.499 TL'ye kadar çıkıyor. En üst seviye ChatGPT Pro 500'ün aylık ücreti, Türkiye'de asgari ücret düzeyine ulaşmış durumda. Bu eğilimin gelecekte ücretsiz yapay zekâ kullanımını azaltabileceği, bunun yerine ücretlendirme veya reklamların yaygınlaşabileceği öne sürülüyor.