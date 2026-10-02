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Giriş Tarihi: 02.10.2026 07:08 Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 07:11

Yapay zekâ hep bedava mı olacak sandınız? Kapasitesi geliştikçe abonelik ücreti artıyor

Yapay zekâ platformları geliştikçe abonelik ücretleri de artıyor; OpenAI'nin Türkiye'deki ChatGPT paketleri 249,99 TL'den 26.499 TL'ye kadar çıkıyor. En üst seviye ChatGPT Pro 500'ün aylık ücreti, Türkiye'de asgari ücret düzeyine ulaşmış durumda. Bu eğilimin gelecekte ücretsiz yapay zekâ kullanımını azaltabileceği, bunun yerine ücretlendirme veya reklamların yaygınlaşabileceği öne sürülüyor.

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MEVLÜT TEZEL
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Yapay zekâ hep bedava mı olacak sandınız? Kapasitesi geliştikçe abonelik ücreti artıyor

Yapay zekâ platformlarının sunduğu özellikler ve işlem kapasitesi geliştikçe abonelik ücretleri de hızla yükseliyor!
Örneğin OpenAI, ChatGPT için yeni paketlerini Türkiye'de kullanıma sundu. Kullanım özelliklerine göre fiyatlar değişiyor.

Yapay zekâ hep bedava mı olacak sandınız? Kapasitesi geliştikçe abonelik ücreti artıyor

En ucuzu ChatGPT Go: 249,99 TL, en pahalısı 'ultrafast' özelliği olan ChatGPT Pro 500 ise 26.499 TL.
Yani en gelişmiş ChatGPT'nin aylık üyelik ücreti, Türkiye'de asgari ücrete denk geldi. Zamanla bütün yapay zekâ platformları, bedava (sınırlı) kullanımı bile ya paralı yapacak ya da bol bol reklam gösterecek.

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Yapay zekâ hep bedava mı olacak sandınız? Kapasitesi geliştikçe abonelik ücreti artıyor

Google gibi arama motorlarının dolandırıcı kaynaması, sürekli daha çok asılsız bilginin sunulması rastlantı değil!
Arama motorlarının çöplüğe dönüşmesine, yapay zekâyı parayla kullanmanız için bilerek izin verdiler.
İnsanoğlunun tarih boyunca ürettiği bilgileri bedavaya kopyaladılar ve yapay zekâya yüklediler.
Yapay zekâ uygulamalarını başta ücretsiz yaptılar. İnsanlar yapay zekâyı sevdi.
Sonra sınırlı kullanım özelliği getirdiler, şimdi de paralı yapıyorlar.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yapay zekâ hep bedava mı olacak sandınız? Kapasitesi geliştikçe abonelik ücreti artıyor

Ama medyanın içeriğini ücret ödemeden çalmaya devam ediyorlar!
Daha da kötüsü, medyanın reklam gelirine de çöktüler!
Asıl fatura ise yapay zekâya güvenip çalışan çıkaran şirketlerin yapay zekâya tam bağımlı olduklarında ortaya çıkacak!
Peki, 'yapay sevgiliye' de aylık abonelik ücreti ödenince ne olacak?
'Yapay metres' mi olacak?
Şaka değil gerçek!

Yapay zekâ hep bedava mı olacak sandınız? Kapasitesi geliştikçe abonelik ücreti artıyor

Örneğin romantik ilişki odaklı popüler yapay zekâ platformu Replika'nın 10 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.
Character.ai platformunda romantik rol yapma botları en çok etkileşim alan kategoriler arasında yer alıyor.
Türkiye'de yapay zekâ sevgili/arkadaş uygulamalarını kullanan ve bu sistemlerle duygusal bağ kuran kişi sayısının 250 binin üzerine çıktığı tahmin ediliyor.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör

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