Yapay zekâ hep bedava mı olacak sandınız? Kapasitesi geliştikçe abonelik ücreti artıyor

En ucuzu ChatGPT Go: 249,99 TL, en pahalısı 'ultrafast' özelliği olan ChatGPT Pro 500 ise 26.499 TL.

Yani en gelişmiş ChatGPT'nin aylık üyelik ücreti, Türkiye'de asgari ücrete denk geldi. Zamanla bütün yapay zekâ platformları, bedava (sınırlı) kullanımı bile ya paralı yapacak ya da bol bol reklam gösterecek.