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Yapay zekaya karşı ses ittifakı: Kapı gıcırtısının bile telifi var, izinsiz çalamazsınız!
Giriş Tarihi: 30.09.2026 07:18
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 07:19
Yapay zekaya karşı ses ittifakı: Kapı gıcırtısının bile telifi var, izinsiz çalamazsınız!
Yapay zekânın telif ihlali tartışmaları; şarkılardan ve insan sesinden sonra şimdi de sinema, dizi ve oyun sektörünün isimsiz kahramanları olan ses efektlerine uzandı. Hakan Uç bu yazısında, sıradan bir kapı gıcırtısının ya da ayak sesinin ardındaki büyük emeğin yapay zekâ modellerince izinsiz kullanılmasına karşı ses tasarımcılarının başlattığı yeni hak arayışını ele alıyor. Artık telif savaşlarının merkezinde sadece besteciler değil, hayatın detaylarını saatlerce süren uğraşlarla kaydedip kütüphanelere dönüştüren ses emekçileri var.