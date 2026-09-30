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Giriş Tarihi: 30.09.2026 07:18 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 07:19

Yapay zekaya karşı ses ittifakı: Kapı gıcırtısının bile telifi var, izinsiz çalamazsınız!

Yapay zekânın telif ihlali tartışmaları; şarkılardan ve insan sesinden sonra şimdi de sinema, dizi ve oyun sektörünün isimsiz kahramanları olan ses efektlerine uzandı. Hakan Uç bu yazısında, sıradan bir kapı gıcırtısının ya da ayak sesinin ardındaki büyük emeğin yapay zekâ modellerince izinsiz kullanılmasına karşı ses tasarımcılarının başlattığı yeni hak arayışını ele alıyor. Artık telif savaşlarının merkezinde sadece besteciler değil, hayatın detaylarını saatlerce süren uğraşlarla kaydedip kütüphanelere dönüştüren ses emekçileri var.

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HAKAN UÇ
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Yapay zekaya karşı ses ittifakı: Kapı gıcırtısının bile telifi var, izinsiz çalamazsınız!

Yapay zekâ önce şarkılara, sonra seslere girdi. Şimdi sıra kapı gıcırtısına, ayak sesine, yağmura, motor sesine geldi. Ses tasarımcıları ve dünyanın önemli efekt kütüphaneleri birleşti: "Bizim ürettiğimiz sesleri izinsiz kullanamazsınız."

Yapay zekaya karşı ses ittifakı: Kapı gıcırtısının bile telifi var, izinsiz çalamazsınız!

Bir film izliyorsunuz. Kapı açılıyor: "Gıııııc..."

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Yapay zekaya karşı ses ittifakı: Kapı gıcırtısının bile telifi var, izinsiz çalamazsınız!

Adam koridorda yürüyor: Tak, tak, tak... Dışarıda yağmur yağıyor, uzaktan bir araba geçiyor. İzlerken fark etmiyoruz ama bu seslerin hepsi çekim sırasında kaydedilmiş olmayabilir. Birileri o sesi buluyor, kaydediyor, temizliyor ve profesyonel bir ses kütüphanesine dönüştürüyor

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Yapay zekaya karşı ses ittifakı: Kapı gıcırtısının bile telifi var, izinsiz çalamazsınız!

DERT İZİNSİZ KULLANIM
Mesela bir ses tasarımcısı mikrofonunu alıp sokağa çıkıyor. Eski bir ahşap kapının açılışını, yağmurun teneke çatıya vuruşunu, vapurun düdüğünü ya da çakıllardaki ayak seslerini kaydediyor. Sonra stüdyoda bunları temizleyip düzenliyor.

Yapay zekaya karşı ses ittifakı: Kapı gıcırtısının bile telifi var, izinsiz çalamazsınız!

Yani filmde birkaç saniye duyduğumuz o "kapı gıcırtısının" arkasında bile saatlerce emek olabiliyor.
Şimdi yapay zekâ bu dünyanın da kapısını çaldı. 24 Eylül'de ses tasarımcıları, kayıt uzmanları, miks mühendisleri ve profesyonel ses efekti kütüphaneleri Professional Sound Alliance adı altında yeni bir oluşum kurdu. Dertleri yapay zekâ değil, izinsiz kullanım.

Yapay zekaya karşı ses ittifakı: Kapı gıcırtısının bile telifi var, izinsiz çalamazsınız!

İttifak özellikle profesyonel ses kütüphanelerinin izin veya ödeme olmadan ticari AI modellerinin eğitiminde kullanılmasına dikkat çekiyor.

Yapay zekaya karşı ses ittifakı: Kapı gıcırtısının bile telifi var, izinsiz çalamazsınız!

Çünkü artık yapay zekâya, "Eski ahşap bir kapının yavaşça açılırken çıkardığı ürkütücü sesi yap" demeniz yeterli. Birkaç saniye sonra ses hazır. Peki yapay zekâ o kapının nasıl ses çıkardığını nereden öğrendi? Tartışmanın düğümlendiği yer burası.

Yapay zekaya karşı ses ittifakı: Kapı gıcırtısının bile telifi var, izinsiz çalamazsınız!

Bugüne kadar AI telif tartışmasında şarkıları, besteleri, sözleri ve sanatçıların seslerini konuştuk. Oysa sinema, dizi, reklam ve oyun sektörünün arkasında başka bir ses ekonomisi var. Pro Sound Effects'in AI şirketlerine sunduğu hakları temizlenmiş özel eğitim veri setinde 1,27 milyon ses ve 5 bin saatten fazla kayıt bulunuyor. Yani ses artık yapay zekâ için ciddi bir eğitim hammaddesi.
Üstelik sektör yapay zekâya tamamen karşı değil. Bazı profesyonel kütüphaneler kayıtlarını AI şirketlerine lisanslıyor.
Mesele aslında çok basit: "Yapay zekâ öğrenecekse benim emeğimden izinsiz öğrenmesin."

Yapay zekaya karşı ses ittifakı: Kapı gıcırtısının bile telifi var, izinsiz çalamazsınız!

SESİ KİM KAYDETTİ?
Bence önümüzdeki dönemin önemli telif tartışmalarından biri de bu olacak.
Çünkü artık yalnızca "Bu şarkıyı kim yazdı?" diye sormayacağız.

Yapay zekaya karşı ses ittifakı: Kapı gıcırtısının bile telifi var, izinsiz çalamazsınız!

"Bu sesi kim kaydetti ve yapay zekâ bunu kimden öğrendi?" diye de soracağız.
Bir zamanlar şarkının telifini tartışıyorduk.
Şimdi kapının gıcırtısını konuşuyoruz.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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