Yapay zekaya karşı ses ittifakı: Kapı gıcırtısının bile telifi var, izinsiz çalamazsınız!

Bugüne kadar AI telif tartışmasında şarkıları, besteleri, sözleri ve sanatçıların seslerini konuştuk. Oysa sinema, dizi, reklam ve oyun sektörünün arkasında başka bir ses ekonomisi var. Pro Sound Effects'in AI şirketlerine sunduğu hakları temizlenmiş özel eğitim veri setinde 1,27 milyon ses ve 5 bin saatten fazla kayıt bulunuyor. Yani ses artık yapay zekâ için ciddi bir eğitim hammaddesi.

Üstelik sektör yapay zekâya tamamen karşı değil. Bazı profesyonel kütüphaneler kayıtlarını AI şirketlerine lisanslıyor.

Mesele aslında çok basit: "Yapay zekâ öğrenecekse benim emeğimden izinsiz öğrenmesin."