Yaprak Dökümü dizisinin küçük yıldızı Ayşe’nin şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor! Şebnem Ceceli güzelliğiyle baş döndürüyor!

Türk dizileri arasında efsane olan ve adını altın harflerle tarihe yazdıran Yaprak Dökümü, özellikle güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyordu. Dizinin çocuk oyuncusu Ayşe ise gösterdiği performansla izleyiciler tarafından bir hayli sevilmişti. Ancak Yaprak Dökümü'nin Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yıllar içindeki değişimi herkesi hayrete düşürdü. Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si olarak tanınan çocuk yıldız Şebnem Ceceli şimdilerde 22 yaşında bir genç kız…