Giriş Tarihi: 26.07.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
16:19
Yaprak Dökümü dizisinin küçük yıldızı Ayşe’nin şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor! Şebnem Ceceli güzelliğiyle baş döndürüyor!
Türkiye onu bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinin Küçük Ayşe'si olarak tanıdı. Çocuk yaşta sergilediği oyunculuk performansı ile izleyicilerin beğenisini toplayan Şebnem Ceceli'nin son hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Şebnem Ceceli, bugünlerde oyunculuğu tamamen bırakmış, kariyerine odaklanmış durumda. İşte Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali...