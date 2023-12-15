Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si tam bir esmer güzeli oldu! 13 yıl sonra Şebnem Ceceli güzelliğiyle hayran bıraktı!

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran, birçok oyuncunun yıldızının parladığı dizi olan Yaprak Dökümü tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bir döneme damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinin oyuncuları merak edilirken içlerinden bir tanesinin değişimi dikkat çekti. Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si olarak tanınan çocuk yıldız Şebnem Ceceli şimdilerde 22 yaşında bir genç kız.