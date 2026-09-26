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Yaprak Dökümü’nün Ceyda’sıydı! Başak Sayan oyunculuğu geride bıraktı, Amerika’da yepyeni bir hayata başladı
Giriş Tarihi: 26.09.2026 17:32
Yaprak Dökümü’nün Ceyda’sıydı! Başak Sayan oyunculuğu geride bıraktı, Amerika’da yepyeni bir hayata başladı
Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Ceyda karakteriyle hafızalara kazınan Başak Sayan, yıllar içinde ekranlardan uzaklaşarak farklı bir yaşam tercih etti. Oyunculuğun ardından rotasını Amerika'ya çeviren Sayan, burada kariyerinde yeni bir yön belirledi. Peki, bir dönemin dikkat çeken oyuncusu Başak Sayan bugün ne yapıyor ve hayatını nasıl sürdürüyor?