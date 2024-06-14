Yaprak Dökümü’nün oyuncusu dolandırıcılıktan gözaltında! ’Ücretsiz tatil’ yalanıyla büyük vurgun!

TATİLE GELDİĞİNİ ZANNEDEN VATANDAŞLARA VAHŞİ PAZARLAMA

Özel ikna ekipleri tarafından otelde sıkı takibe alınan vatandaşların ücretsiz tatile geldiğini zannettikleri, otelde konaklamak için tanıtım toplantısına katılımlarının sağlandığı ve burada yapılan vahşi pazarlama yöntemi ve yanıltıcı aldatıcı tanıtıma maruz bırakıldıkları öğrenildi. Mağdurların iradesinin kırılabilmesi amacı ile düşünmesine ve yakınları ile istişare etmesine fırsat tanınmadığı ve sözleşmeyi bir an evvel imzalamasına yönelik sahte alımların alkış ve zil sesleri ile kutlandığı belirlendi.