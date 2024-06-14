Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
08:30
Yaprak Dökümü'nün oyuncusu dolandırıcılıktan gözaltında! 'Ücretsiz tatil' yalanıyla büyük vurgun!
Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonuyla ilgili detaylar ortaya çıkarken, gözaltındaki bir isim dikkat çekti. Yaprak Dökümü'nün Ahmet'i olarak hafızalarda yer edinen oyuncu Yusuf Atala 'Ücretsiz tatil' yalanıyla yapılan büyük vurgunda gözaltına alınan isimler arasındaydı. İşte ayrıntılar...