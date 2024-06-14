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Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün oyuncusu dolandırıcılıktan gözaltında! 'Ücretsiz tatil' yalanıyla büyük vurgun!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 08:30

Yaprak Dökümü'nün oyuncusu dolandırıcılıktan gözaltında! 'Ücretsiz tatil' yalanıyla büyük vurgun!

Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonuyla ilgili detaylar ortaya çıkarken, gözaltındaki bir isim dikkat çekti. Yaprak Dökümü'nün Ahmet'i olarak hafızalarda yer edinen oyuncu Yusuf Atala 'Ücretsiz tatil' yalanıyla yapılan büyük vurgunda gözaltına alınan isimler arasındaydı. İşte ayrıntılar...

Ceyhan TORLAK
Yaprak Dökümü’nün oyuncusu dolandırıcılıktan gözaltında! ’Ücretsiz tatil’ yalanıyla büyük vurgun!

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terma City' soruşturması kapsamında ücretsiz tatil vaadiyle devre mülk ve tatil dolandırıcılığı yapan çete düzenlenen operasyonla çökertildi. Yalova merkezli İstanbul, Aydın, Adana ve Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 30 çete üyesinden 29'u yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken gözaltına alınanlar arasında Yaprak Dökümü'nün Ahmet'i Yusuf Atala'nın da olması dikkat çekti.

Yaprak Dökümü’nün oyuncusu dolandırıcılıktan gözaltında! ’Ücretsiz tatil’ yalanıyla büyük vurgun!

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Terma City' soruşturması kapsamında birbiri ile bağlantılı 21 ayrı şirketin faaliyetleri tek tek titiz şekilde incelendi. Vatandaşların kişisel verilerine anketörler ve çeşitli yollardan ulaşan firmanın, mağdurlara ücretsiz tatil kazandıkları vaadi ile ulaşarak Yalova'da bulunan Terma City (Maxvel Resort) otele davet ettikleri belirlendi. İkna edilen vatandaşların organize bir şekilde toplu olarak otobüsler ile Terma City otele getirildikten sonra her bir müşteriye özel ikna ekipleri görevlendirildiği tespit edildi.

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Yaprak Dökümü’nün oyuncusu dolandırıcılıktan gözaltında! ’Ücretsiz tatil’ yalanıyla büyük vurgun!

TATİLE GELDİĞİNİ ZANNEDEN VATANDAŞLARA VAHŞİ PAZARLAMA

Özel ikna ekipleri tarafından otelde sıkı takibe alınan vatandaşların ücretsiz tatile geldiğini zannettikleri, otelde konaklamak için tanıtım toplantısına katılımlarının sağlandığı ve burada yapılan vahşi pazarlama yöntemi ve yanıltıcı aldatıcı tanıtıma maruz bırakıldıkları öğrenildi. Mağdurların iradesinin kırılabilmesi amacı ile düşünmesine ve yakınları ile istişare etmesine fırsat tanınmadığı ve sözleşmeyi bir an evvel imzalamasına yönelik sahte alımların alkış ve zil sesleri ile kutlandığı belirlendi.

Yaprak Dökümü’nün oyuncusu dolandırıcılıktan gözaltında! ’Ücretsiz tatil’ yalanıyla büyük vurgun!

İCRA TAKİBİ

Sözleşme imzasından sonra ise mağdurların satın aldığını düşündükleri devre mülkten faydalanmak istediklerinde ise bu defa farklı bahaneler ile hizmetten faydalandırılmadıkları gibi, yerlerini satabilmeleri amacı ile de kırmızı dönem gibi üst satışlar yapılması gerektiği söylenerek tekraren dolandırıldıkları tespit edildi.

Yaprak Dökümü’nün oyuncusu dolandırıcılıktan gözaltında! ’Ücretsiz tatil’ yalanıyla büyük vurgun!

ÜNLÜ İSİM GÖZALTINDA

Operasyonda aralarında firmaların üst düzey yöneticilerinin de olduğu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü sinema ve dizi oyuncusu Yusuf Atala'nın da olduğu ortaya çıktı.

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