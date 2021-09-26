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Giriş Tarihi: 26.09.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 11:32

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'den yıllar sonra gelen itiraf: Onların hareketlerini izleyerek oyunculuk nedir öğrendim...

Tekrarları ile bile izlenme rekorları kıran unutlmaz dizilerden Yaprak Dökümü ile yıldızı parlayan isimlerden olan 'Sedef' karakteri ile hafızalara kazınan Seda Demir şimdi ne yapıyor? Hayatının dönüm noktası olan Yaprak Dökümü ile oyunculuğa başlayan Seda Demir yıllar sonra merak edilenleri açıkladı. Öğrencilik yıllarında para kazanmak için anketörlük yapmaya karar veren kendini Yaprak Dökümü dizisinin ana kadrosunda bulan Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir oyunculuğa nasıl adım attığını, Yaprak Dökümü'nün ona katdıklarını ve özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri yıllar sonra anlattı. İşte değişimi ile de dikkat çeken Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir'in son hali ve çok özel açıklamaları...

Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den yıllar sonra gelen itiraf: Onların hareketlerini izleyerek oyunculuk nedir öğrendim...

Tekrarları ile bile izlenme rekorları kıran unutlmaz dizilerden Yaprak Dökümü ile yıldızı parlayan isimlerden olan 'Sedef' karakteri ile hafızalara kazınan Seda Demir şimdi ne yapıyor? Hayatının dönüm noktası olan Yaprak Dökümü ile oyunculuğa başlayan Seda Demir yıllar sonra merak edilenleri açıkladı.

Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den yıllar sonra gelen itiraf: Onların hareketlerini izleyerek oyunculuk nedir öğrendim...

Öğrencilik yıllarında para kazanmak için anketörlük yapmaya karar veren kendini Yaprak Dökümü dizisinin ana kadrosunda bulan Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir oyunculuğa nasıl adım attığını, Yaprak Dökümü'nün ona katdıklarını ve özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri yıllar sonra Hürriyet'e anlattı.

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Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den yıllar sonra gelen itiraf: Onların hareketlerini izleyerek oyunculuk nedir öğrendim...

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri "Yaprak Dökümü" dizi uyarlaması olarak Kanal D'de yayınladığı 2006-2010 yıllarında reytingleri alt üst etmişti. Dizinin kadrosunda yıldız isimler vardı:
Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen... Tekrarları hâlâ aynı heyecanla izlenen dizide Sedef rolünü Seda Demir canlandırıyordu. Demir, Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okurken nasıl oyunculuğa geçiş yaptığını şöyle anlatıyor:


Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den yıllar sonra gelen itiraf: Onların hareketlerini izleyerek oyunculuk nedir öğrendim...

"Orta halli bir aileden geldiğimden üniversitedeki harçlığım için arkadaşlarımla anketörlük gibi işlere başvurmaya karar verdik. Bir arkadaşımız bazı reklamlarda oyunculuk yapıyordu. Arkadaşlarım da beni oyunculuğa çok yakıştırıyordu ama utanıyordum açıkçası. Çok çekingendim. Bir şirkete anketörlük için başvuracağımı zannederken arkadaşlarım, beni kandırdı ve oyunculuk ajansına yazdırdı. Gittiğim tüm reklam seçmelerinde son 3'e kalıyordum. 'Yaprak Dökümü'nden hemen önce bir dizi için deneme çekimine çağırdılar. Orada bir yerden sonra doğaçlama yapmamı istediler. O zamanlar doğaçlamanın da tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. Zannettim ki kendi erkek arkadaşımı anlatmam gerek. Derken çok doğal bir oyunculuk çıktı. O çekim Ay Yapım'a gitti. Yönetmenimiz beni beğenmiş. Hem tipimi hem de oyunculuğumu, her şey o şekilde başladı. Projenin başında çok tedirgindim. Ne seti biliyorum ne sahneleri ne de oyunculuğu..."

Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den yıllar sonra gelen itiraf: Onların hareketlerini izleyerek oyunculuk nedir öğrendim...

Demir, "Aileniz oyunculuk yapmanıza nasıl yaklaştı? Bunu gelip geçici bir şey mi sandılar?" sorusuna şu yanıtı veriyor:
"Tabii... Beni figüran sanıyorlardı ta ki diziyi izleyene kadar. 'Bu böyle değilmiş, sen bayağı ana kadrodasın' diye şaşırdılar. Bir karar aşamasındaydım, oyunculuk mu yoksa okuduğum okulun kariyeri mi gibi git gel yaşadım. 21-22 yaşlarındaydım ve ikinci sezonda artık oyunculuğun hayatımda olmasını istediğime karar verdim. Daha da ciddiye alarak oyunculuk derslerine başladım."

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