Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den yıllar sonra gelen itiraf: Onların hareketlerini izleyerek oyunculuk nedir öğrendim...

"Orta halli bir aileden geldiğimden üniversitedeki harçlığım için arkadaşlarımla anketörlük gibi işlere başvurmaya karar verdik. Bir arkadaşımız bazı reklamlarda oyunculuk yapıyordu. Arkadaşlarım da beni oyunculuğa çok yakıştırıyordu ama utanıyordum açıkçası. Çok çekingendim. Bir şirkete anketörlük için başvuracağımı zannederken arkadaşlarım, beni kandırdı ve oyunculuk ajansına yazdırdı. Gittiğim tüm reklam seçmelerinde son 3'e kalıyordum. 'Yaprak Dökümü'nden hemen önce bir dizi için deneme çekimine çağırdılar. Orada bir yerden sonra doğaçlama yapmamı istediler. O zamanlar doğaçlamanın da tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. Zannettim ki kendi erkek arkadaşımı anlatmam gerek. Derken çok doğal bir oyunculuk çıktı. O çekim Ay Yapım'a gitti. Yönetmenimiz beni beğenmiş. Hem tipimi hem de oyunculuğumu, her şey o şekilde başladı. Projenin başında çok tedirgindim. Ne seti biliyorum ne sahneleri ne de oyunculuğu..."

