Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den yıllar sonra gelen itiraf: Onların hareketlerini izleyerek oyunculuk nedir öğrendim...

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri "Yaprak Dökümü" dizi uyarlaması olarak Kanal D'de yayınladığı 2006-2010 yıllarında reytingleri alt üst etmişti. Dizinin kadrosunda yıldız isimler vardı:
Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen... Tekrarları hâlâ aynı heyecanla izlenen dizide Sedef rolünü Seda Demir canlandırıyordu. Demir, Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okurken nasıl oyunculuğa geçiş yaptığını şöyle anlatıyor: