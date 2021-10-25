Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz minisinin altına çektiği file çorapları ile boy gösterdi! Pınar Deniz gerçekte bambaşka!

Yargı'nın güzel avukatı Ceylin rolü ile gönülleri fetheden Pınar Deniz son pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti. Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile adından sık sık söz ettiren Pınar Deniz, magazin gündeminden düşmüyor. "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, şimdilerde "Yargı"da Avukat Ceylin'e hayat veriyor. Kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkan güzel oyuncu Pınar Deniz sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz son olarak verdiği iddialı pozlarla dikkat çekti. Yargı'nın güzel yıldızı Pınar Deniz minisinin altına giydiği file çorapları ile tarzını konuşturdu. İşte Pınar Deniz'in cesur pozları...