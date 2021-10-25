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Haberler Galeri Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile el ele! Gözde aşıklar düşman çatlattı!
Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 09:20

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile el ele! Gözde aşıklar düşman çatlattı!

Şimdilerde "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de magazin gündeminden düşmüyor. "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz, dijital platformda da "Aşk101" ile adından söz ettirmişti. Özel hayatı da merak edilen Deniz, şimdilerde meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan da ilişkilerini ilan eden ikili, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. El ele poz veren Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile el ele! Gözde aşıklar düşman çatlattı!

"Vatanım Sensin" dizisi ile yıldızı parlayan Pınar Deniz, şimdilerde "Yargı" dizisi ile gündemden düşmüyor.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile el ele! Gözde aşıklar düşman çatlattı!

Başarılı oyunculuğu ile adından sık sık söz ettiren Pınar Deniz, özel hayatıyla da merak ediliyor.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile el ele! Gözde aşıklar düşman çatlattı!

Kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu, ilişkisini sosyal medyadan da ilan etmişti.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile el ele! Gözde aşıklar düşman çatlattı!

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, 'Aşkın Kıyameti' adlı filmde birlikte rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başlamıştı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile el ele! Gözde aşıklar düşman çatlattı!

EL ELE POZ

Şimdilerde doludizgin birliktelik sürdüren oyuncu çift, akşam saatlerinde alışverişe çıktı ve el ele objektiflere poz verdi.

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