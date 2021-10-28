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Haberler Galeri Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı’ya olan aşkını haykırdı! Güzel oyuncu ilgi odağı oldu
Giriş Tarihi: 28.10.2021 06:22 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 06:23

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı’ya olan aşkını haykırdı! Güzel oyuncu ilgi odağı oldu

Şimdilerde "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de magazin gündeminden düşmüyor. "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz, dijital platformda da "Aşk101" ile adından söz ettirmişti. Özel hayatı da merak edilen Deniz, şimdilerde meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyor. Güzel oyuncu, verdiği röportajda sevgilisine olan aşkını haykırdı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı’ya olan aşkını haykırdı! Güzel oyuncu ilgi odağı oldu

Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de magazin gündeminden düşmüyor.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı’ya olan aşkını haykırdı! Güzel oyuncu ilgi odağı oldu

Güzel oyuncu, verdiği röportajda sevgilisine olan aşkını haykırdı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı’ya olan aşkını haykırdı! Güzel oyuncu ilgi odağı oldu

Posta'nın haberine göre; Pınar Deniz 'Her şey yolunda. Onunlayken kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı’ya olan aşkını haykırdı! Güzel oyuncu ilgi odağı oldu

İkimizin de projesi olduğu için eskisi kadar beraber olamıyoruz, birbirimizi özlüyoruz tabii ama aynı işi yaptığımız için birbirimize anlayışla yaklaşıyoruz ikimiz de.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı’ya olan aşkını haykırdı! Güzel oyuncu ilgi odağı oldu

Sabahları beni işime uğurlaması, kendimi güvende hissettiriyor çünkü döndüğümde yine onunla olacağımı biliyorum.'

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