Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri'ye bakan dönüp bir daha bakıyor! "Yok artık Pınar zannettim"

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor. Öyle ki Pınar Deniz güzelliğiyle yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürmüş, sırılsıklam aşık olan ikili hakkında evlilik haberleri gündeme gelmişti.