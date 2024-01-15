Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
11:35
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri'ye bakan dönüp bir daha bakıyor! "Yok artık Pınar zannettim"
Yargı dizisi son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitledi! Ilgaz Savcı'nın babası Metin komiser hayatını kaybederken Ceylin eşinin acı günlerinde onun en büyük destekçisi oldu... Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin devam ederken, Pınar Deniz'in sosyal medya paylaşımları da hayranları tarafından markaj altında alındı. Güzel oyuncunun ailesi de oldukça merak ediliyor. En dikkat çeken ise Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz. Güzelliğiyle hayran bırakan Huri Deniz'i görenler ''Yok artık Pınar zannettim'', ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlarında bulunuyor. İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...