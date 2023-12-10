Giriş Tarihi: 10.12.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 14:08

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizideymişler!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde 'Eren Komiser'e hayat veren ünlü oyuncu Uğur Aslan, son dönemin dikkat çeken oyuncularından. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de başarılı olduğunu ortaya koyan Uğur Aslan ününe ün kattı. Yargı'nın Eren Komiser'i özel hayatı ile merak edilirken hakkındaki bir gerçek ise ilk defa duyanları oldukça şaşırttı. 22 yıllık mutlu bir evliliği olan Uğur Aslan'ın eşi de sektörün tanınan isimlerinden biri çıktı. Yargı dizisinin senaristi olan Sema Ergenekon ile evli olan üç çocuk babası Uğur Aslan gecede büyük gurur yaşadı. Uğur Aslan'ın eşi Sema Ergenekon en iyi senarist ödülünü çocuklarının elinden aldı. İşte Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın güzel eşi Sema Ergenekon...