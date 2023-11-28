Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun annesi zarafetiyle övgüleri topladı! Kaan Urgancıoğlu’nun annesi ile karesine beğeni yağdı!

Giriş Tarihi: 28.11.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 07:06

Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde büyük bir uyum yakalayan ve başarılı oyunculuklarıyla övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz son olarak Emmy Ödülleri'ne de damga vurdular. Yargı dizisi 51'inci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Family Secrets' (Aile Sırları) adıyla yer aldı. Üç güçlü rakibini geride bırakan Yargı 'En İyi Telenovela' ödülünü aldı. Kaan Urgancıoğlu'na özel gününde annesi de eşlik etti. Kaan Urgancıoğlu'nun annesi ile karesini görenler anne-oğula övgüler yağdırdı. İşte güzelliğiyle hayran bırakan Kaan Urgancıoğlu'nun annesi...