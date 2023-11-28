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Haberler Galeri Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun annesi zarafetiyle övgüleri topladı! Kaan Urgancıoğlu'nun annesi ile karesine beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 28.11.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 07:06

Yargı'nın Savcı IlgazKaan Urgancıoğlu'nun annesi zarafetiyle övgüleri topladı! Kaan Urgancıoğlu'nun annesi ile karesine beğeni yağdı!

Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde büyük bir uyum yakalayan ve başarılı oyunculuklarıyla övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz son olarak Emmy Ödülleri'ne de damga vurdular. Yargı dizisi 51'inci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Family Secrets' (Aile Sırları) adıyla yer aldı. Üç güçlü rakibini geride bırakan Yargı 'En İyi Telenovela' ödülünü aldı. Kaan Urgancıoğlu'na özel gününde annesi de eşlik etti. Kaan Urgancıoğlu'nun annesi ile karesini görenler anne-oğula övgüler yağdırdı. İşte güzelliğiyle hayran bırakan Kaan Urgancıoğlu'nun annesi...

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun annesi zarafetiyle övgüleri topladı! Kaan Urgancıoğlu’nun annesi ile karesine beğeni yağdı!

Şimdilerde baba olmak için gün sayan yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nu hayranları yeni sezonda Yargı dizisinde de bir kız çocuk babası olarak izliyor. Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın ilgi odağı...

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun annesi zarafetiyle övgüleri topladı! Kaan Urgancıoğlu’nun annesi ile karesine beğeni yağdı!

Yakın zamanda hayatını Burcu Denizer ile birleştiren Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor.

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Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun annesi zarafetiyle övgüleri topladı! Kaan Urgancıoğlu’nun annesi ile karesine beğeni yağdı!

Aşk 101 ve Yargı dizilerinde büyük bir uyum yakalayan ve başarılı oyunculuklarıyla övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz son olarak Emmy Ödülleri'ne de damga vurdular.

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun annesi zarafetiyle övgüleri topladı! Kaan Urgancıoğlu’nun annesi ile karesine beğeni yağdı!

Yargı dizisi 51'inci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Family Secrets' (Aile Sırları) adıyla yer aldı. Üç güçlü rakibini geride bırakan Yargı 'En İyi Telenovela' ödülünü aldı.

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun annesi zarafetiyle övgüleri topladı! Kaan Urgancıoğlu’nun annesi ile karesine beğeni yağdı!

Kaan Urgancıoğlu'na özel gününde annesi de eşlik etti. İşte güzelliğiyle hayran bırakan Kaan Urgancıoğlu'nun annesi...

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