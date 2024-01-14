Giriş Tarihi: 14.01.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
16:31
Yargı'nın savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de çok ünlü! Meğer yakışıklı oyuncuymuş....
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, bir süredir birlikte olduğu Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikâh töreniyle hayatını birleştirmişti. Çift mutlu evliliklerini Ardıç adını verdiği oğullarıyla taçlandırdı. Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Yargı dizisindeki Savcı Ilgaz rolüyle de milyonların beğenisini kazandı. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşinin de çok ünlü bir isim olduğunu biliyor muydunuz? İşte Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşi...