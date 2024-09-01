Giriş Tarihi: 01.09.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
10:14
Yaşar Alptekin’den yıllar sonra gelen ihanet itirafı! 'Eşimi en yakını ile aldattım'
Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin, radikal bir kararla, her şeyi geride bırakarak maneviyata yönelmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı terci etmişti. Yaşar Alptekin, son olarak katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşar Alptekin'in eski eşi hakkındaki itirafları magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte o çok konuşulacak açıklamalar…