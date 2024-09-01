Yaşar Alptekin’den yıllar sonra gelen ihanet itirafı! ’Eşimi en yakını ile aldattım’

JİGOLO DİYORLARDI'

Bir dönem şarkıcı Gönül Yazar'la aşk yaşayan Alptekin o dönem yaşadığı sıkıntıları ise şu sözlerle dile getirdi; "İkimizde ilişkimizi saklamadık. Herkes biliyordu. 'Jigolo' diyorlardı bana. Ama o çıkıp; 'tam tersi, ben değil o para harcıyor' diye açıklamada bulundu. Doğruyu söyleyen harbi kadındı"