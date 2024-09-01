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Haberler Galeri Yaşar Alptekin’den yıllar sonra gelen ihanet itirafı! 'Eşimi en yakını ile aldattım'
Giriş Tarihi: 01.09.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 10:14

Yaşar Alptekin’den yıllar sonra gelen ihanet itirafı! 'Eşimi en yakını ile aldattım'

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin, radikal bir kararla, her şeyi geride bırakarak maneviyata yönelmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı terci etmişti. Yaşar Alptekin, son olarak katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşar Alptekin'in eski eşi hakkındaki itirafları magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte o çok konuşulacak açıklamalar…

Yaşar Alptekin’den yıllar sonra gelen ihanet itirafı! ’Eşimi en yakını ile aldattım’

62 yaşındaki eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İlk eşini defalarca aldattığını söyleyen Alptekin, 'İlk eşim çok kıskançtı, yakın arkadaşıyla aldattım. Duysun beni boşasın istedim' dedi.

Yaşar Alptekin’den yıllar sonra gelen ihanet itirafı! ’Eşimi en yakını ile aldattım’

Yıllar içindeki değişimiyle uzun süre gündemde kalan Alptekin şimdi de Esra Ezmeci'nin programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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Yaşar Alptekin’den yıllar sonra gelen ihanet itirafı! ’Eşimi en yakını ile aldattım’

'EŞİMİ EN YAKINI İLE ALDATTIM'

Özel hayatına dair merak edilenleri anlatan Alptekin, "Eşinizi aldattınız mı?" sorusuna "İlk eşim çok kıskançtı. Yapmadığım şeylerle bana ithamda bulunuyordu. En yakınında bulunan kişiyle aldattım. Hemen duysun ve boşansın diye." yanıtını verdi.

Yaşar Alptekin’den yıllar sonra gelen ihanet itirafı! ’Eşimi en yakını ile aldattım’

JİGOLO DİYORLARDI'

Bir dönem şarkıcı Gönül Yazar'la aşk yaşayan Alptekin o dönem yaşadığı sıkıntıları ise şu sözlerle dile getirdi; "İkimizde ilişkimizi saklamadık. Herkes biliyordu. 'Jigolo' diyorlardı bana. Ama o çıkıp; 'tam tersi, ben değil o para harcıyor' diye açıklamada bulundu. Doğruyu söyleyen harbi kadındı"

Yaşar Alptekin’den yıllar sonra gelen ihanet itirafı! ’Eşimi en yakını ile aldattım’

Manken ve oyuncu 62 yaşındaki Yaşar Alptekin her şeyi bir kenara bıraktı ve maneviyata yöneldi...

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