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Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! 'Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum'
Giriş Tarihi: 26.09.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 12:33
Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! "Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum"
Ebru Şallı, 6 yıl önce kaybettiği oğlu Pars'ın acısını yüreğinde taşımaya devam ediyor. Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen ve 9 yaşında lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden Pars'ın doğum günü, Şallı için yine hüzünlü anlara sahne oldu. Oğlunun özel gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla anan ünlü isim, hasretini ve sevgisini bir kez daha dile getirdi.