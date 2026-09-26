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Haberler Galeri Magazin Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! 'Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum'
Giriş Tarihi: 26.09.2026 10:37 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 12:33

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! "Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum"

Ebru Şallı, 6 yıl önce kaybettiği oğlu Pars'ın acısını yüreğinde taşımaya devam ediyor. Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen ve 9 yaşında lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden Pars'ın doğum günü, Şallı için yine hüzünlü anlara sahne oldu. Oğlunun özel gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla anan ünlü isim, hasretini ve sevgisini bir kez daha dile getirdi.

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Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

LENFOMA KANSERİNE YENİK DÜŞMÜŞTÜ

Bir dönemin en ünlü mankenlerinden olan Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020 yılında 4 yıldır savaştığı lenfoma kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

Oğlu Pars'a duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, onun doğum gününde bir kez daha tarifsiz bir acıyla yüzleşti.

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Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

Sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan paylaşımla oğlunu anan Şallı, yıllar geçse de dinmeyen hasretini ve sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

"İyi ki doğdun benim güzel meleğim, ponçiğim… 🤍👼🏻🪽 Ben hep seninleyim, seni hep kalbimde taşıyorum. Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum, tarifsiz özlemin hiç dinmedi…" sözleriyle duygularını dile getiren Şallı, oğluna olan hasretini bir kez daha gözler önüne serdi. Paylaşımı, takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

Öte yandan, Şallı oğlu Pars'ı altıncı ölüm yıl dönümünde Instagram sayfasında yaptığı duygusal paylaşımlarla anmıştı.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

Pars ile fotoğraflarını sayfasında paylaşan Ebru Şallı altına yazdığı duygusal notla yürekleri yakmıştı.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

"TARİFİ YOK"

Şallı paylaşımına, "Kalbim , Ponçiğim 1 yıl daha sensiz geçti… Ben seninleyim canım oğlum hep .. Çok özlüyorum çok tarifi yok. Bugün tek dileğim bu gece onu rüyamda göreyim. Lütfen çocuklar ölmesin artık çok çok üzgünüm" notunu düşmüştü.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

Onlar hayatlarının en zor sınavını verdi… Kimisi kanserden kimisi de doğuma bir hafta kala vefat etti... İşte evlat acısıyla sarsılan ünlü isimler!

İŞTE EVLAT ACISINI YAŞAYAN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER...

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

EGE KÖKENLİ

Anne olmak için gün sayan güzel oyuncu Ege Kökenli, yaşadığı büyük acıyla sevenlerini derinden üzmüştü.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

Hamileliğinin 22. haftasında, 22 Mayıs 2025'te henüz 5 aylık bebeğini kaybeden ünlü oyuncu, uzun süre gözlerden uzak bir süreç geçirmişti.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

CİHAT TAMER

Türk tiyatro ve sinemasının 81 yaşındaki usta ismi Cihat Tamer 57 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

Kanser tedavisi gören Atilla Tamer'in uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

HÜLYA YİĞİTALP

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey'in kaybıyla yıkılmıştı.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

DEMET AKALIN

Okan Kurt ile 2012 yılında evlenen ünlü şarkıcı Demet Akalın, aynı acıyı 2 kez yaşamıştı. İlk olarak evlendikten kısa süre sonra hamile olduğu haberini alan güzel isim, birkaç hafta sonra çocuğunun düştüğü haberiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İkinci çocuğuna beş haftalık hamileyken şiddetli bir kanama geçiren Demet Akalın, tekrardan bebeğini kaybetti.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

Demet Akalın, 2014 yılında kızı Hira'yı dünyaya getirdi.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

SEDA SAYAN

3 haftalık hamileyken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seda Sayan, ağır bir kanama geçirerek bebeğini kaybetmişti. Sayan bu acı kaybından sonra uzun süre kimseyle görüşmemişti.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

ENGİN YÜKSEL

Oyuncu Engin Yüksel'de 28 aylık oğlunun kaybını yaşamıştı.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oğlu Çınar Aziz'in yaşamını yitirmişti.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

SAFİYE SOYMAN

Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz Temmuz ayında vefat etmişti.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

Soyman evladının kaybıyla adeta yıkılmıştı.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

MAZHAR ALANSON

MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 50 yaşında hayata veda etmişti.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

EŞREF KOLÇAK

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından olan Eşref Kolçak, sanatçı oğlu Harun Kolçak'ı prostat kanseri nedeniyle kaybetmişti.

Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum

SEREN SERENGİL

Seren Serengil, hamileliğinin son dönemini Rodos'ta geçirirken doğuma bir hafta kala fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Serengil'in yapılan müdahalesinde, ölen bebeğini iki gün içinde taşıdığı anlaşılmıştı.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#EBRU ŞALLI #HARUN TAN

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