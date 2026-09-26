Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı! Ebru Şallı oğlu Pars’ı doğum gününde böyle andı! "Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum"

"İyi ki doğdun benim güzel meleğim, ponçiğim… 🤍👼🏻🪽 Ben hep seninleyim, seni hep kalbimde taşıyorum. Mutfaklar bomboş kaldı melek kokulum, tarifsiz özlemin hiç dinmedi…" sözleriyle duygularını dile getiren Şallı, oğluna olan hasretini bir kez daha gözler önüne serdi. Paylaşımı, takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.