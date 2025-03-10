Yasemin Kamhi’den havalı paylaşım! Oscar’lı aktörle reklamını yaptı!

ÜÇ SOSYETİK DAHA MİAMİ'Lİ OLDU

Miami'de emlak şirketi olan Rüyam Soysal, Miami'deki yeni bir lüks konut projesini sosyeteye tanıtmak için geçen hafta İstanbul'da bir davet vermişti. Davette, yiyip içip eğlenen davetlilerden sekizinin ev ayırttığını duymuştum.

Öğrendim ki, onlardan üçü, Miami'deki o lüks projeden evlerini satın almış bile. Hep söylüyorum; sosyetede ve sanat camiasında Miami'de ev almanın modası hiç geçmiyor, geçmeyecek de! Şebnem Dinçgör, Erdinç Acar, Sibel Can, Seda Sayan ve Hadise, Miami'de 'ev'lenlerden sadece bazıları... Kimler olduğunu öğrenemedim ama şimdi onlara üç isim daha eklendi.