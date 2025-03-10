Giriş Tarihi: 10.03.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
08:12
Yasemin Kamhi'den havalı paylaşım! Oscar’lı aktörle reklamını yaptı!
"Sakla samanı gelir zamanı" diye boşuna söylememiş atalarımız. Sosyetenin sevilen isimlerinden Yasemin Kamhi'nin sakladığı bir fotoğraf da, geçen hafta çok değerli hale geldi. Yasemin Hanım, birkaç yıl önce yurtdışında bir mekanda karşılaştığı Oscar'lı oyuncu Adrien Brody ile çektirdiği fotoğrafı geçen hafta Instagram hesabından paylaştı. Tabii bu çok havalı bir paylaşım oldu.