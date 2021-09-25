Yasemin Özilhan eşiyle kamp kaçamağı yaptı! Yasemin Özilhan kampta eşine elleriyle yemek hazırladı!

Ünlü iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda eden ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, her daim ilgi çeken ünlülerden. Evliliği, yaşantısı ve düzgün fiziğiyle her zaman gündemde olan Yasemin Özilhan, sosyal medyayı da sıkça kullanan isimlerden de biri aynı zamanda. Ünlü oyuncu, bu kez sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Eşi İzzet Özilhan'la birlikte kamp yapan oyuncu, eşiyle birlikte doğanın içinde dinlenmenin keyfini çıkardı. Yasemin Özilhan, kampta eşine bir de elleriyle yemek hazırladı. İşte kamptan ayrıntılar!