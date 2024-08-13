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Haberler Galeri Yasemin Şefkatli'nin oğlu Ayel ile paylaşımı ilgi topladı! İşte Yasemin Şefkatli’nin oğluyla o sevimli pozu!
Giriş Tarihi: 13.08.2024 21:59 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 21:59

Yasemin Şefkatli'nin oğlu Ayel ile paylaşımı ilgi topladı! İşte Yasemin Şefkatli’nin oğluyla o sevimli pozu!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz aylarda anne- baba olmanın mutluluğunu ilk kez yaşadı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i her fırsatta paylaşmayı ihmal etmiyor. Sosyal medyayı sık kullanan Yasemin Şefkatli, bugün minik oğluyla poz verdi. İşte Yasemin Şefkatli ve minik oğlu Ayel'in sevimli o pozu!

Yasemin Şefkatli’nin oğlu Ayel ile paylaşımı ilgi topladı! İşte Yasemin Şefkatli’nin oğluyla o sevimli pozu!

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi.

Yasemin Şefkatli’nin oğlu Ayel ile paylaşımı ilgi topladı! İşte Yasemin Şefkatli’nin oğluyla o sevimli pozu!

İlk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, ikizleri sık sık sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Yasemin Şefkatli’nin oğlu Ayel ile paylaşımı ilgi topladı! İşte Yasemin Şefkatli’nin oğluyla o sevimli pozu!

MİNİK OĞLUYLA POZ VERDİ

Sosyal medyayı sık kullanan Yasemin Şefkatli, bugün minik oğluyla poz verdi.

Yasemin Şefkatli’nin oğlu Ayel ile paylaşımı ilgi topladı! İşte Yasemin Şefkatli’nin oğluyla o sevimli pozu!

İşte Yasemin Şefkatli ve minik oğlu Ayel'in sevimli o pozu!

Yasemin Şefkatli’nin oğlu Ayel ile paylaşımı ilgi topladı! İşte Yasemin Şefkatli’nin oğluyla o sevimli pozu!

İKİZLERİN EL ELE EĞLENCELİ POZU!

Ayrıca Şefkatli, ikizlerinin el ele tutuştuğu bir fotoğrafını da paylaşarak altına, "Çok aşk çok aşk" notunu ekledi.

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