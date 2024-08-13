Giriş Tarihi: 13.08.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
21:59
Yasemin Şefkatli'nin oğlu Ayel ile paylaşımı ilgi topladı! İşte Yasemin Şefkatli’nin oğluyla o sevimli pozu!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz aylarda anne- baba olmanın mutluluğunu ilk kez yaşadı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i her fırsatta paylaşmayı ihmal etmiyor. Sosyal medyayı sık kullanan Yasemin Şefkatli, bugün minik oğluyla poz verdi. İşte Yasemin Şefkatli ve minik oğlu Ayel'in sevimli o pozu!