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Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor
Giriş Tarihi: 26.09.2026 15:46
Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor
75 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, gençlere taş çıkaran fiziğinin ve yıllara meydan okuyan görünümünün sırrını açıkladı! Ağır spor salonu antrenmanları ve katı diyetler yerine 18 yıldır düzenli olarak uyguladığı özel bir rutinle formunu koruyan ünlü oyuncu, güzellik ve zindelik sırrını ilk kez paylaştı.