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Giriş Tarihi: 26.09.2026 15:46

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

75 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, gençlere taş çıkaran fiziğinin ve yıllara meydan okuyan görünümünün sırrını açıkladı! Ağır spor salonu antrenmanları ve katı diyetler yerine 18 yıldır düzenli olarak uyguladığı özel bir rutinle formunu koruyan ünlü oyuncu, güzellik ve zindelik sırrını ilk kez paylaştı.

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Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

75 yaşındaki ünlü oyuncu Jane Seymour, yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekiyor. Formunu korumasının sırrını ağır antrenmanlarda aramayan Seymour, 18 yıldır düzenli olarak sürdürdüğü Pilates ve Gyrotonic rutiniyle zindeliğini koruyor.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

Oyuncu, egzersizi yalnızca fit görünümünü korumak için değil; enerjisini yüksek tutmak, gücünü korumak ve hareket kabiliyetini sürdürmek için de düzenli olarak yapıyor.

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Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

Seymour'un 18 yılı aşkın süredir birlikte çalıştığı eğitmeni Jeeny Miller, programın temelinde kontrollü hareketler, güçlü bir merkez bölgesi, esneklik ve doğru duruşun yer aldığını belirtiyor.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

HAFTADA İKİ VEYA ÜÇ KEZ ANTRENMAN YAPIYOR

Seymour, programı elverdiği dönemlerde haftada iki veya üç kez, yaklaşık 55 dakikalık antrenmanlar yapıyor. Yoğun seyahatleri nedeniyle rutininde zaman zaman değişiklikler olsa da oyuncu, bulunduğu her yerde hareket etmeye özen gösteriyor.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

Antrenman programında karın bölgesinin yanı sıra kollar, kalçalar ve bacaklar da çalıştırılıyor. Pilatesin Hundred, Teaser ve Mermaid hareketlerinin yanı sıra reformer üzerinde uygulanan Elephant egzersizi de Seymour'un rutininde yer alıyor.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

Gyrotonic de Pilates gibi merkez bölgesini çalıştırırken dairesel ve spiral hareketlere odaklanıyor. Bu egzersiz sistemi, omurga hareketliliğinin yanı sıra denge ve eklem kontrolünü desteklemeyi hedefliyor.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

Seymour'un yaptığı Teaser, plank to pike ve reformer egzersizleri gibi bazı hareketler belirli bir teknik ve vücut kontrolü gerektiriyor. Bu nedenle oyuncunun rutinindeki hareketleri birebir uygulamaya çalışmak herkes için uygun olmayabilir.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

Seymour'un fitness anlayışının temelinde ise tek bir hedef bulunuyor: Uzun vadede güçlü, dengeli ve hareketli kalmak. Oyuncunun yıllardır sürdürdüğü rutin, yüksek tempolu antrenmanlardan çok düzenlilik, kontrollü hareket, kuvvet ve esnekliği bir arada tutuyor.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

AYNAYA BAKMAYA TAHAMMÜLÜ YOKTU, İĞNE İPLİĞE DÖNDÜ! 45 KİLO VEREN ADELE ZAYIFLAMA SIRRINI PAYLAŞTI: "HER GÜN 10 BARDAK…"

Adele, iki yıllık bir süreçte gerçekleştirdiği ve fiziksel görünümünün yanı sıra zihinsel dünyasını da etkileyen bu büyük değişim konusunda oldukça samimi açıklamalarda bulundu.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

Ünlü yıldızın bu yolculuğu, beslenme alışkanlıklarını değiştirmesiyle başladı. Bu kararı tamamen kendi iyiliği adına verdiğini vurguladı. Sesini korumak amacıyla günde içtiği 10 bardak şekerli çayı azaltan sanatçı; kafeinin yanı sıra "baharatlı, narenciye içeren ve keskin aromalı" yiyecekleri de beslenme düzeninden çıkardı.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

2011 yılında verdiği bir röportajda ses tellerindeki kanama üzerine konuşan Adele, "Gerçekten sıkıcı ama sanırım bir kaza geçirene kadar sesinizi ciddiye almıyorsunuz. Sesime zarar vermekten her an korkuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

2016 turnesi öncesinde dayanıklılığını artırmak isteyen Adele, bu süreçte daha fazla kilo kaybetti. O dönemde ünlü şarkıcının, kıvırcık lahana, karabuğday, yeşil çay ve zerdeçal gibi bitkisel gıdalara odaklanan bir beslenme programını benimsediği belirtildi.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

Vücudun yağ ve şeker işleme mekanizmasını etkilediği ve iştah kontrolü sağladığı düşünülen bu sistemde; yeşil çay ve kakao gibi içerikler önemli bir yer tutuyor.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

Ayrıca sanatçının, yakın dostlarının tavsiyesiyle pilatese yöneldiği ve yaşam tarzını büyük ölçüde değiştirdiği biliniyor. Eğitmenleri, Adele'in spora karşı ilk başlarda mesafeli olduğunu ancak beslenme disipliniyle bu süreci yönettiğini ifade ediyor.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

"BENİ YİNE DIŞARIDAN YEMEK SÖYLERKEN BULABİLİRSİNİZ"

Fitness rutini konusunda da dürüst davranan Adele, spor salonuna gitmeye pek meraklı olmadığını gizlemiyor. 2016'da verdiği bir röportajda, "Genelde söylenirim, salona koşa koşa gitmiyorum. Bundan pek zevk aldığım söylenemez. Ağırlık çalışmayı seviyorum ama aynaya bakmaktan hoşlanmıyorum. Yüzümdeki damarlar hemen çatladığı için ağırlık kaldırırken çok dikkatli oluyorum. Eğer turneye çıkmazsam beni yine dışarıdan yemek söylerken bulabilirsiniz," diyerek esprili bir dille süreci anlatmıştı.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

"ANKSİYETE NÖBETLERİ GEÇİRDİM"

Adele için bu sürecin en büyük motivasyon kaynağı, oğlu Angelo için sağlıklı kalma isteğiydi. Ayrıca spor salonu, boşanma sürecinin getirdiği zorluklarla başa çıkarken ona kendine ait özel bir alan sağladı. Oprah Winfrey'e verdiği röportajda, "Evliliğim bittikten sonra dehşet verici anksiyete nöbetleri geçirdim. Beni tamamen felç ediyor ve vücudum üzerindeki kontrolümü kaybetmeme neden oluyordu," dedi. Spor yapmanın zihnini toparlamasına yardımcı olduğunu belirten sanatçı, bu aktivitelerin gün içinde kendisini zinde tutan birer "çapa" görevi gördüğünü ekledi.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

Adele, süreci şu sözlerle özetledi: "Mesele hiçbir zaman kilo vermek değildi; mesele her zaman güçlenmek ve her gün telefondan uzak kalarak kendime vakit ayırmaktı."

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

ERTEM ŞENER 6 AYDA 32 KİLO VERDİ SEBEBİ YÜREK BURKTU! "KEŞKE KANSER OLSAYDIM DA..."

Ünlü spor spikeri Ertem Şener 2012 yılında Gülşen Şener ile dünya evine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, bu evlilikten Fulya, Ömer ve Kerim adlarında 3 evladı bulunuyor.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

50 yaşındaki sevilen sunucu son zamanlarda dikkat çeken değişimiyle gündeme geldi.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

6 ayda 32 kilo veren Şener, 108 kilodan 76 kiloya indi.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü isim, katıldığı programda zayıflama sürecine açıklamalarda bulundu.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

"AYAKKABIMI BİLE BAĞLAYAMAYACAK DURUMA GELDİM"

Kasım ayından bu yana 32 kilo verdiğini söyleyen Şener, 108 kilodan 76 kiloya düştüğünü belirtti. Fazla kilolar nedeniyle günlük hayatında zorlandığını ifade eden ünlü spiker, "Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Terliyordum, gömlek olmuyordu" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

Doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladığını söyleyen Şener, hakkında çıkan "kanser oldu" iddialarına da açıklık getirdi. Ünlü isim, "Kanser değilim, aslan gibiyim" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

"KEŞKE BEN HASTA OLSAYDIM DA ANNEM HAYATTA OLSAYDI"

Annesinin vefatının kendisini derinden etkilediğini dile getiren Şener, yaşadığı acının kilo kaybında büyük etkisi olduğunu söyledi. Duygusal açıklamalarda bulunan spiker, annesini kaybetmenin ardından zor günler geçirdiğini belirterek, "Keşke ben hasta olsaydım da annem hayatta olsaydı" sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

"SÖZ VERMİŞTİM, ÇIKARAMADIM HASTANEDEN"

Yürek burkan açıklamalar yapan Şener, "Kanser değilim, aslan gibiyim. Lakin annemin vefatı bu 32 kilodan bir 15'ini aldı götürdü. Çok aklıma geliyor. Her gün mutlaka gözümün yaşardığı oluyor. Çünkü ben kucağıma alıp annemi koydum mezara. Söz vermiştim, çıkaramadım hastaneden. İnsanlar diyor ya kanser misin, hasta mısın diye. Keşke kanser olsaydım da, annem hayatta olsaydı yani. " dedi.

Yaşlanmayı durdurdu! 75 yaşındaki ünlü oyuncu formuyla gençlere taş çıkarttı: 18 yıldır rutininden şaşmıyor

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM İSE GAMZE KARADUMAN OLDU!

Son dönemde ünlüler dünyasında değişim rüzgarları esiyor ve bunların arasında Gamze Karaduman da var. "Aramızda Kalsın"dan tanıdığımız oyuncu, tam 15 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

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