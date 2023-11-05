Yedi Bela Hüsnü’nün düzenbaz Cemal’i Şevket Altuğ’un 52 yıllık eşi Yeşilçam’ın güzeli çıktı! İlk kez duyanlar şaştı kaldı!

Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan, Perihan Abla, Süper Baba gibi dizilerle de gönüllere taht kuran Şevket Altuğ, tam 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü aldı. Yedi Bela Hüsnü, Şekerpare, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' 'Tokatçı' ve daha birçok Yeşilçam filminden aşina olduğumuz Şevket Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan 80 yaşındaki usta oyuncu Şevket Altuğ'un 52 yıllık eşinin de Yeşilçam'ın yıldızı olduğunu ilk kez öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i, Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ'un eşi Süt Kardeşler'in güzel Afife'si Jale Altuğ...