Giriş Tarihi: 13.05.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
14:05
Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu...Hadise ile Seda Bakan arasında ipler koptu! Seda Bakan'dan manidar paylaşım...
Ünlü şarkıcı Hadise ve Seda Sayan arasında gerginlik yükseldi. Bir zamanlar aralarından su sızmayan ve dostluklarıyla herkesi kıskandıran Seda Bakan ve Hadise, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde arkadaşlıklarını bitirmişti. Son olarak Hadise, bir zamanlar Seda Bakan ile birlikte buluştuğu arkadaş grubuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ancak bu kez Seda Bakan'sız bir araya gelen Hadise'ye Seda Bakan'dan imalı paylaşım gecikmedi.