Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu...Hadise ile Seda Bakan arasında ipler koptu! Seda Bakan’dan manidar paylaşım...

Hadise ve Seda Bakan'ın ayrıca düzenli olarak görüşüp paylaşımlar yaptığı bir kız arkadaş grupları da bulunuyordu. Her sene doğum günlerini beraber kutlayan ve aralarından su sızmayan bu kız grubu, tam bir yıl aradan sonra yeniden doğum günü için buluştu.