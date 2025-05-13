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Haberler Galeri Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu...Hadise ile Seda Bakan arasında ipler koptu! Seda Bakan'dan manidar paylaşım...
Giriş Tarihi: 13.05.2025 14:02 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 14:05

Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu...Hadise ile Seda Bakan arasında ipler koptu! Seda Bakan'dan manidar paylaşım...

Ünlü şarkıcı Hadise ve Seda Sayan arasında gerginlik yükseldi. Bir zamanlar aralarından su sızmayan ve dostluklarıyla herkesi kıskandıran Seda Bakan ve Hadise, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde arkadaşlıklarını bitirmişti. Son olarak Hadise, bir zamanlar Seda Bakan ile birlikte buluştuğu arkadaş grubuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ancak bu kez Seda Bakan'sız bir araya gelen Hadise'ye Seda Bakan'dan imalı paylaşım gecikmedi.

Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu...Hadise ile Seda Bakan arasında ipler koptu! Seda Bakan’dan manidar paylaşım...

Bir zamanlar dostlukları dillere destan olan Hadise ve Seda Bakan ikilisi geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde arkadaşlıklarını sonlandırarak herkesi şaşırtmıştı. Yakın dostların neden küstüğü merak konusu olurken bugün ikilinin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu...Hadise ile Seda Bakan arasında ipler koptu! Seda Bakan’dan manidar paylaşım...

Hadise ve Seda Bakan'ın ayrıca düzenli olarak görüşüp paylaşımlar yaptığı bir kız arkadaş grupları da bulunuyordu. Her sene doğum günlerini beraber kutlayan ve aralarından su sızmayan bu kız grubu, tam bir yıl aradan sonra yeniden doğum günü için buluştu.

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Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu...Hadise ile Seda Bakan arasında ipler koptu! Seda Bakan’dan manidar paylaşım...

Ancak bu son buluşmalarında Seda Bakan'ın yerinde yeller esiyordu.

Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu...Hadise ile Seda Bakan arasında ipler koptu! Seda Bakan’dan manidar paylaşım...

Son doğum günü buluşmasında ünlü oyuncuyu saf dışı bırakan Hadise'ye, Seda Bakan'dan manidar cevap gecikmedi.

Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu...Hadise ile Seda Bakan arasında ipler koptu! Seda Bakan’dan manidar paylaşım...

"KÖTÜLER KENDİLERİNE TAHAMMÜL EDİLDİKÇE DAHA ÇOK AZARLAR"

Hadise'nin paylaşımının ardından Seda Bakan sosyal medya hesabından önce Yusuf suresinin anlamını sonra da Tolstoy'un "Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar" sözünü paylaştı.