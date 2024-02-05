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Giriş Tarihi: 05.02.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 07:44

Yeliz Yeşilmen hayatının şokunu yaşadı! Evladım dediğim kişi beni dolandırdı!

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Yeliz Yeşilmen, evinde çalışan Ugandalı hizmetçisi tarafından dolandırıldığını açıkladı. Yeliz Yeşilmen, adeta hayatının şokunu yaşadı… Yeşilmen, "Hayatında yeri, yurdu olmamış bir kıza 'Yazıktır' diyerek sahip çıktım. Ona 'Evladım' dedim. İhtiyacı olduğu için yanıma aldım ama o bana ihanet etti" dedi. İşte Yeliz Yeşilmen'in yaşadığı inanılmaz dolandırıcılık olayının tüm detayları…

GÖKHAN GÖKDUMAN
Yeliz Yeşilmen hayatının şokunu yaşadı! Evladım dediğim kişi beni dolandırdı!

Yeliz Yeşilmen, Uganda vatandaşı olan çalışanının kendisini dolandırıp kaçtığını iddia etti. Yeşilmen "Onu evladım gibi görmüş, sahip çıkmıştım. Dolandırdığı yetmezmiş gibi beni herkese cani biriymişim gibi anlatmış" dedi

Yeliz Yeşilmen hayatının şokunu yaşadı! Evladım dediğim kişi beni dolandırdı!

Bir süredir Bodrum'da yaşayan oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından evinde çalıştırdığı kadın tarafından dolandırıldığını iddia etti.

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Yeliz Yeşilmen hayatının şokunu yaşadı! Evladım dediğim kişi beni dolandırdı!

Yeşilmen, "Bazı insanlar 'Hep senin başına mı bunlar geliyor?' diye sormuş, hayır bu durumlar birçok insanın başına geliyor ama herkes dile getirmiyor. Evde kadın çalıştıran insanlar ne kadar rezil şeyler yaşıyor bir bilseniz, keşke herkes bunları anlatsa" dedi.

Yeliz Yeşilmen hayatının şokunu yaşadı! Evladım dediğim kişi beni dolandırdı!

Uganda vatandaşı olan çalışanı hakkında konuşan oyuncu, şunları söyledi: "Hayatında ev görmemiş, yer yurt görmemiş biriydi, yazıktır diye sahip çıktık.

Yeliz Yeşilmen hayatının şokunu yaşadı! Evladım dediğim kişi beni dolandırdı!

Onu evladım gibi gördüm ama neler yapmış... Beni arkadaş, dost dediğim insanlara da şikâyet etmiş. Beni sanki caniymişim gibi anlatmış ve maalesef dost olduğuma inandığım insanlar bu kadına inanmış."

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