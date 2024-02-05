Giriş Tarihi: 05.02.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
07:44
Yeliz Yeşilmen hayatının şokunu yaşadı! Evladım dediğim kişi beni dolandırdı!
Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Yeliz Yeşilmen, evinde çalışan Ugandalı hizmetçisi tarafından dolandırıldığını açıkladı. Yeliz Yeşilmen, adeta hayatının şokunu yaşadı… Yeşilmen, "Hayatında yeri, yurdu olmamış bir kıza 'Yazıktır' diyerek sahip çıktım. Ona 'Evladım' dedim. İhtiyacı olduğu için yanıma aldım ama o bana ihanet etti" dedi. İşte Yeliz Yeşilmen'in yaşadığı inanılmaz dolandırıcılık olayının tüm detayları…