Yeliz Yeşilmen hayatının şokunu yaşadı! Evladım dediğim kişi beni dolandırdı!

Yeşilmen, "Bazı insanlar 'Hep senin başına mı bunlar geliyor?' diye sormuş, hayır bu durumlar birçok insanın başına geliyor ama herkes dile getirmiyor. Evde kadın çalıştıran insanlar ne kadar rezil şeyler yaşıyor bir bilseniz, keşke herkes bunları anlatsa" dedi.