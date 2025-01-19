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Haberler Galeri Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Eski eşiyle barışıp tatile gitmişti: Sosyal medyadan böyle yardım istedi...
Giriş Tarihi: 19.01.2025 13:54 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 14:00

Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Eski eşiyle barışıp tatile gitmişti: Sosyal medyadan böyle yardım istedi...

2021 yılında Ali Uğur Akbaş ile evliliğini sonlandıran ve sonrasında açıklamalarıyla gündeme gelen Yeliz Yeşilmen, yaptığı bir paylaşımla eski eşi Ali Uğur Akbaş ile barıştığını duyurmuştu. Çift barışmalarının ardından ailece Uludağ'da tatil yapmaya gitmişti. Ancak Yeliz Yeşilmen'in başı bir türlü dertten kurtulmuyor. Ünlü isim, son olarak sosyal medya hesabında soyulduğunu belirterek yardım çağrısında bulundu.

Yeliz Yeşilmen’e hırsızlık şoku! Eski eşiyle barışıp tatile gitmişti: Sosyal medyadan böyle yardım istedi...

Yeliz Yeşilmen 2010 yılında dünya evine girdiği Ali Uğur Akbaş ile 2021 yılında yollarını ayırmıştı.

Yeliz Yeşilmen’e hırsızlık şoku! Eski eşiyle barışıp tatile gitmişti: Sosyal medyadan böyle yardım istedi...

Çiftin barıştığını geçtiğimiz haftalarda Yeliz Yeşilmen sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duyurmuştu.

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Yeliz Yeşilmen’e hırsızlık şoku! Eski eşiyle barışıp tatile gitmişti: Sosyal medyadan böyle yardım istedi...

Son olarak ikili çocuklarını da alarak Uludağ'a ailecek tatile gitmişti.

Yeliz Yeşilmen’e hırsızlık şoku! Eski eşiyle barışıp tatile gitmişti: Sosyal medyadan böyle yardım istedi...

Yeliz Yeşilmen o anları sosyal medyada "Bastık ailece gaza…..🧿🧿🧿🧿🧿🧿" notuyla paylaşmıştı.

Yeliz Yeşilmen’e hırsızlık şoku! Eski eşiyle barışıp tatile gitmişti: Sosyal medyadan böyle yardım istedi...

İşte o anlardan kareler...

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