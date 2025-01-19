Giriş Tarihi: 19.01.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
14:00
Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Eski eşiyle barışıp tatile gitmişti: Sosyal medyadan böyle yardım istedi...
2021 yılında Ali Uğur Akbaş ile evliliğini sonlandıran ve sonrasında açıklamalarıyla gündeme gelen Yeliz Yeşilmen, yaptığı bir paylaşımla eski eşi Ali Uğur Akbaş ile barıştığını duyurmuştu. Çift barışmalarının ardından ailece Uludağ'da tatil yapmaya gitmişti. Ancak Yeliz Yeşilmen'in başı bir türlü dertten kurtulmuyor. Ünlü isim, son olarak sosyal medya hesabında soyulduğunu belirterek yardım çağrısında bulundu.