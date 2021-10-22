Yemin dizisinin Emir’i Gökberk Demirci’ye sevgilisi Özge Yağız’dan romantik sürpriz! O sözlere kayıtsız kalamadı!

Yemin dizisinin setinde tanışarak dizi aşklarını gerçeğe taşıyan oyuncu çift Özge Yağız ile Gökberk Demirci, ilişkilerini doludizgin sürdürmeye devam ediyor. Geçen aylarda sevgilisi Özge Yağız'a evlilik teklifi ederek "Evet" yanıtını alan Demirci, dün 32 yaşına bastı. Özge Yağız, sevgilisinin doğum gününde dizi setini pasta ile basarak yakışıklı oyuncuya romantik bir an yaşattı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Özge Yağız, binlerce yorum aldı. Yorum yapanlardan biri de Gökberk Demirci oldu. Demirci, sevgilisinin o sözlerine kayıtsız kalamadı...