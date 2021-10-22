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Haberler Galeri Yemin dizisinin Emir'i Gökberk Demirci'ye sevgilisi Özge Yağız'dan romantik sürpriz! O sözlere kayıtsız kalamadı!
Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 09:02

Yemin dizisinin Emir'i Gökberk Demirci'ye sevgilisi Özge Yağız'dan romantik sürpriz! O sözlere kayıtsız kalamadı!

Yemin dizisinin setinde tanışarak dizi aşklarını gerçeğe taşıyan oyuncu çift Özge Yağız ile Gökberk Demirci, ilişkilerini doludizgin sürdürmeye devam ediyor. Geçen aylarda sevgilisi Özge Yağız'a evlilik teklifi ederek "Evet" yanıtını alan Demirci, dün 32 yaşına bastı. Özge Yağız, sevgilisinin doğum gününde dizi setini pasta ile basarak yakışıklı oyuncuya romantik bir an yaşattı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Özge Yağız, binlerce yorum aldı. Yorum yapanlardan biri de Gökberk Demirci oldu. Demirci, sevgilisinin o sözlerine kayıtsız kalamadı...

Yemin dizisinin Emir’i Gökberk Demirci’ye sevgilisi Özge Yağız’dan romantik sürpriz! O sözlere kayıtsız kalamadı!

Oyuncu Gökberk Demirci ile Özge Yağız "Yemin" dizisinin setinde tanışmış ve ikilinin dizi aşkı gerçek olmuştu.

Yemin dizisinin Emir’i Gökberk Demirci’ye sevgilisi Özge Yağız’dan romantik sürpriz! O sözlere kayıtsız kalamadı!

İlişkileri doludizgin devam eden Özge Yağız ve Gökberk Demirci çifti, şimdilerde evlilik hazırlıklarını sürdürüyor.

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Yemin dizisinin Emir’i Gökberk Demirci’ye sevgilisi Özge Yağız’dan romantik sürpriz! O sözlere kayıtsız kalamadı!

Dünya çapında büyük bir fan kitlesine sahip olan, sosyal medya hesaplarından birlikte sık sık paylaşım yapan Özge Yağız ve Gökberk Demirci, büyük ilgi görüyor.

Yemin dizisinin Emir’i Gökberk Demirci’ye sevgilisi Özge Yağız’dan romantik sürpriz! O sözlere kayıtsız kalamadı!

Geçtiğimiz aylarda sevgilisinden evlilik teklifi alan Yemin'in Reyhan'ı güzel oyuncu Özge Yağız, "Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi" demişti.

Yemin dizisinin Emir’i Gökberk Demirci’ye sevgilisi Özge Yağız’dan romantik sürpriz! O sözlere kayıtsız kalamadı!

Yakın zamanda evleneceklerini söyleyen oyuncu, o zamana kadar ülkenin yaşadığı bu pandemi sürecinin de sona ermesini temenni etmişti.

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