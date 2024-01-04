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Haberler Galeri “Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim” Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’e gelen telefon tedirginlik yarattı!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 06:54

“Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim” Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’e gelen telefon tedirginlik yarattı!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e ait prodüksiyon şirketine gelen telefon tedirginlik yarattı. Bir vatandaş İbrahim Tatlıses'e yazdığı şiirleri göstermek istedi. Şirket çalışanları sanatçının İzmir'de yaşadığını ve restorantı araması gerektiğini söyledi. Restorantı da arayan vatandaş bir süre sonra tekrar şirketi arayarak 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' şeklinde tehditler savurdu. Şirket çalışanı durumu savcılığa ihbar edince şüpheli Ercan Y. hakkında 'Tehdit' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme, "Tehdit değil, kendi yazdığım şiirimden bir parça" şeklinde savunma yapan sanık Ercan Y.'nin beraatına karar verdi.

ATAKAN IRMAK
“Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim” Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’e gelen telefon tedirginlik yarattı!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e ait prodüksiyon şirketine gelen telefon tedirginlik yaratmıştı. Bir vatandaş İbrahim Tatlıses'e yazdığı şiirleri göstermek istedi. Şirket çalışanları sanatçının İzmir'de yaşadığını ve restorantı araması gerektiğini söylemişti. Olay 30 Aralık 2022 tarihinde meydana geldi. İstanbul Kağıthane'de bulunan Tatlıses Prodüksiyon şirketine bir arama geldi. 53 yaşındaki Ercan Y., isimli kişi İbrahim Tatlıses'e ulaşmak istediğini söyledi.

“Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim” Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’e gelen telefon tedirginlik yarattı!

'YEMİN OLSUN BEN BU KANI DÖKECEĞİM'

Şirket çalışanı ünlü sanatçıyı neden aradığını sorduğunda Ercan Y., şiir yazdığını ve İbrahim Tatlıses'in de incelemesini istedi. İddiaya göre şirket çalışanı Leyla Y., Tatlıses'in İzmir'de olduğunu belirtince Ercan Y., şirket çalışanına, 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' şeklinde konuştu.

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“Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim” Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’e gelen telefon tedirginlik yarattı!

Aldığı tehditler sonrası şoke olan genç kadın durumu ünlü şarkıcı ve avukatlara bildirdi. Şirket avukatları durumu derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirerek şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim” Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’e gelen telefon tedirginlik yarattı!

'ŞİİRLERİME BAKMASI İÇİN ARADIM'

Savcılığa yapılan suç duyurusunda söz konusu tehdit olayının ortaya çıkması için şirketin sabit hattında bulunan kayıtların incelenmesi talep edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şirketi arayarak tehditler savuran kişinin Ercan Y., olduğu tespit edildi.

“Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim” Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’e gelen telefon tedirginlik yarattı!

Şüpheli ifadesinde İbrahim Tatlıses'e yazdığı şiirleri okuması için ulaşmaya çalıştığını söyledi. Şüpheli ifadesinin devamında şirketi aradığını kendilerini İzmir'e yönlendirdiğini ve daha sonra İzmir'de bulunan kebapçı dükkânını aradığında telefondaki kişilerin şiirlerini alıp İzmir'e gelmesini istediklerini söyledi.

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