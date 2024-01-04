“Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim” Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’e gelen telefon tedirginlik yarattı!

'YEMİN OLSUN BEN BU KANI DÖKECEĞİM'

Şirket çalışanı ünlü sanatçıyı neden aradığını sorduğunda Ercan Y., şiir yazdığını ve İbrahim Tatlıses'in de incelemesini istedi. İddiaya göre şirket çalışanı Leyla Y., Tatlıses'in İzmir'de olduğunu belirtince Ercan Y., şirket çalışanına, 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' şeklinde konuştu.