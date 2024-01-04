Giriş Tarihi: 04.01.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
06:54
“Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim” Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’e gelen telefon tedirginlik yarattı!
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e ait prodüksiyon şirketine gelen telefon tedirginlik yarattı. Bir vatandaş İbrahim Tatlıses'e yazdığı şiirleri göstermek istedi. Şirket çalışanları sanatçının İzmir'de yaşadığını ve restorantı araması gerektiğini söyledi. Restorantı da arayan vatandaş bir süre sonra tekrar şirketi arayarak 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' şeklinde tehditler savurdu. Şirket çalışanı durumu savcılığa ihbar edince şüpheli Ercan Y. hakkında 'Tehdit' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme, "Tehdit değil, kendi yazdığım şiirimden bir parça" şeklinde savunma yapan sanık Ercan Y.'nin beraatına karar verdi.