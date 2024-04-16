Giriş Tarihi: 16.04.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
08:27
Yeni aşk Ceyda Düvenci'de çiçekler açtırdı! 46 yaşına basan Ceyda Düvenci'ye sevgilisi Güçlü Mete'den romantik kutlama!
Ünlü çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Ayrılığın ardından "Hayat boyu yalnızlık çekilmez" diyen Ceyda Düvenci, kalbini kendisi gibi yakın zamanda boşanan Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete'ye kaptırdı. Ceyda Düvenci'nin Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladığının ortaya çıkmasının hemen ardından karşılıklı aşk ilanları da birbirini takip etti. Bugün 46 yaşına basan Ceyda Düvenci'ye sevgilisi Güçlü Mete'den romantik bir kutlama geldi. İşte Ceyda Düvenci'nin "Seni çok seviyorum" yanıtını verdiği o paylaşım...