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Haberler Galeri Yeni Aşk-ı Memnu'ya yeni Adnan Bey! 'Bihter' filminin Adnan'ı belli oldu!
Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 10:44

Yeni Aşk-ı Memnu'ya yeni Adnan Bey! 'Bihter' filminin Adnan'ı belli oldu!

Merakla beklenen Bihter filminin Adnan Bey'i belli oldu! Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Aşk-ı Memnu, Bihter adıyla beyaz perdeye uyarlanacak. Bir döneme damgasını vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin yeni versiyonu olarak görülen, dönem filmi olarak ekrana getirilecek olan Bihter için hazırlıklar devam ediyor. Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal rolü için Helin Kandemir seçilmişti. Bihter'i ise Farah Zeynep Abdullah oynuyor. Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Behlü karakterine ise Boran Kuzum hayat verecek. Bihter filminde Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıracak oyuncu ise Hande Ataizi olmuştu. Son olarak ise Aşk-ı Memnu'da Selçuk Yöntem'in canlandırdığı Adnan Bey, karakterini kimin canlandıracağı belli oldu. İşte yeni Aşk-ı Memnu'nun yeni Adnan Bey'i Osman Sonant...

Yeni Aşk-ı Memnu’ya yeni Adnan Bey! ’Bihter’ filminin Adnan’ı belli oldu!

Aşk-ı Memnu eserinden uyarlanan ve dönem filmi olarak çekilecek olan Bihter filminin isimleri tek tek belli oluyor. "Bihter" adıyla film olacak olan Aşk-ı Memnu'da Adnan Bey'i canlandıracak oyuncu belli oldu.

Yeni Aşk-ı Memnu’ya yeni Adnan Bey! ’Bihter’ filminin Adnan’ı belli oldu!

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Aşk-ı Memnu, Bihter adı ile yeniden çekiliyor.

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Yeni Aşk-ı Memnu’ya yeni Adnan Bey! ’Bihter’ filminin Adnan’ı belli oldu!

Bir döneme damgasını vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin yeni versiyonu olarak görülen, dönem filmi olarak ekrana getirilecek olan Bihter filminde Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal rolü için Helin Kandemir'le anlaşma sağlanmıştı.

Yeni Aşk-ı Memnu’ya yeni Adnan Bey! ’Bihter’ filminin Adnan’ı belli oldu!

Bihter'i ise Farah Zeynep Abdullah'ın oynayacağı belli olmuştu. Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü ise merak konusu olurken Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Behlül için Boran Kuzum ile anlaşıldı.

Yeni Aşk-ı Memnu’ya yeni Adnan Bey! ’Bihter’ filminin Adnan’ı belli oldu!

Bihter filminde Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıracak oyuncu ise Hande Ataizi olmuştu. Son olarak ise Aşk-ı Memnu'da Selçuk Yöntem'in canlandırdığı Adnan Bey, karakterini kimin canlandıracağı belli oldu.

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