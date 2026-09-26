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Giriş Tarihi: 26.09.2026 17:08

Yeni aşk mı doğuyor? Rabia Soytürk 'gizemli' erkek arkadaşıyla görüntülendi! Kameraları görünce panikledi

Samet Vuruşan ile nikah öncesinde yaşadığı ayrılığın ardından ilişkilerine ikinci bir şans veren Rabia Soytürk, katıldığı etkinlikte birlikteliklerini noktaladıklarını açıklamıştı. Son olarak Rabia Soytürk, Bebek'te bir erkek arkadaşıyla gezerken objektiflere takıldı. Kamerayı görünce panikleyen Soytürk, akıllarda soru işareti bıraktı. İşte detaylar...

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Yeni aşk mı doğuyor? Rabia Soytürk ’gizemli’ erkek arkadaşıyla görüntülendi! Kameraları görünce panikledi

Şahsiyet, Duy Beni ve Veda Mektubu gibi projelerde üstlendiği rollerle genç kuşağın en çok dikkat çeken ve başarılarıyla adından söz ettiren oyuncularından biri olan Rabia Soytürk, son dönemde sadece kariyeriyle değil, özel hayatındaki gelişmelerle de magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

Yeni aşk mı doğuyor? Rabia Soytürk ’gizemli’ erkek arkadaşıyla görüntülendi! Kameraları görünce panikledi

Uzun süredir Samet Vuruşan ile gözlerden uzak, mutlu bir birliktelik yaşayan ünlü oyuncu, evlilik teklifi almış ve hayranlarına nikah masasına oturacağının müjdesini vermişti. Ancak evlilik hazırlıkları yapan çiftin mutluluğu beklenmedik bir şekilde yarım kalmış, ikili nikah arifesinde yollarını ayırarak herkesi şaşkına çevirmişti.

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Yeni aşk mı doğuyor? Rabia Soytürk ’gizemli’ erkek arkadaşıyla görüntülendi! Kameraları görünce panikledi

Ayrılık kararının ardından birbirlerine daha fazla kayıtsız kalamayan ve ilişkilerine ikinci bir şans verme kararı alan çift, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız barışmıştı.

Yeni aşk mı doğuyor? Rabia Soytürk ’gizemli’ erkek arkadaşıyla görüntülendi! Kameraları görünce panikledi

ÜZÜCÜ HABERİ PAYLAŞTI!

Ancak geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, Samet Vuruşan ile olan ilişkisindeki son durumu açıklayarak ayrılık haberlerini doğrulamış ve dvam etmediklerini dile getirmişti.

Yeni aşk mı doğuyor? Rabia Soytürk ’gizemli’ erkek arkadaşıyla görüntülendi! Kameraları görünce panikledi

KAMERALARI GÖRÜNCE PANİKLEDİ

Son olarak oyuncu Rabia Soytürk, Bebek'te bir erkek arkadaşıyla gezerken objektiflere yansıdı.

Yeni aşk mı doğuyor? Rabia Soytürk ’gizemli’ erkek arkadaşıyla görüntülendi! Kameraları görünce panikledi

Habertürk'ün haberine göre; Soytürk, görüntülendiğini fark edince erkek arkadaşının yanından ayrılarak otomobiline bindi ve hızlıca Bebek'ten ayrıldı. Soytürk'ün gizemli arkadaşıyla olan samimiyeti ise kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Yeni aşk mı doğuyor? Rabia Soytürk ’gizemli’ erkek arkadaşıyla görüntülendi! Kameraları görünce panikledi

KÖPEK SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

27 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda yaklaşık iki hafta önce talihsiz bir köpek saldırısına maruz kalmasıyla gündeme gelmişti.

Yeni aşk mı doğuyor? Rabia Soytürk ’gizemli’ erkek arkadaşıyla görüntülendi! Kameraları görünce panikledi

Saldırının ardından yüz bölgesinden hafif yaralanan Soytürk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneden taburcu edilmişti.

Yeni aşk mı doğuyor? Rabia Soytürk ’gizemli’ erkek arkadaşıyla görüntülendi! Kameraları görünce panikledi

Hayvanlara olan sevgisiyle de bilinen oyuncunun yaşadığı olayın ardından yüzünde kalıcı bir hasar meydana gelmesinin öngörülmediği öğrenilmişti.

Yeni aşk mı doğuyor? Rabia Soytürk ’gizemli’ erkek arkadaşıyla görüntülendi! Kameraları görünce panikledi

"UCUZ ATLATTIM"

Etkinlikte yaşadığı talihsiz olayı da anlatan ünlü oyuncu, "Bir anda dudağımı ısırdı, çenemde de problem oldu. Dikiş atıldı, ucuz atlattım" ifadelerini kullandı.

Yeni aşk mı doğuyor? Rabia Soytürk ’gizemli’ erkek arkadaşıyla görüntülendi! Kameraları görünce panikledi

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

1996 yılında dünyaya gelen Rabia Soytürk, Sağlık Koleji hemşirelik bölümü mezunudur. Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi almıştır.

Yeni aşk mı doğuyor? Rabia Soytürk ’gizemli’ erkek arkadaşıyla görüntülendi! Kameraları görünce panikledi

Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırmıştır. Gülperi dizisi ve Özgür Dünya filmi kadrosunda yer almıştır. Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat vermiştir.

Yeni aşk mı doğuyor? Rabia Soytürk ’gizemli’ erkek arkadaşıyla görüntülendi! Kameraları görünce panikledi

RABİA SOYTÜRK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2018 2019 Gülperi

2019 2021 Benim Adım Melek

2021 2022 Alparslan: Büyük Selçuklu

2022 Duy Beni

2023 Veda Mektubu

2024 Kör Nokta

2025 Teşkilat

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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