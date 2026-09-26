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Yeni aşk mı doğuyor? Rabia Soytürk 'gizemli' erkek arkadaşıyla görüntülendi! Kameraları görünce panikledi
Giriş Tarihi: 26.09.2026 17:08
Yeni aşk mı doğuyor? Rabia Soytürk 'gizemli' erkek arkadaşıyla görüntülendi! Kameraları görünce panikledi
Samet Vuruşan ile nikah öncesinde yaşadığı ayrılığın ardından ilişkilerine ikinci bir şans veren Rabia Soytürk, katıldığı etkinlikte birlikteliklerini noktaladıklarını açıklamıştı. Son olarak Rabia Soytürk, Bebek'te bir erkek arkadaşıyla gezerken objektiflere takıldı. Kamerayı görünce panikleyen Soytürk, akıllarda soru işareti bıraktı. İşte detaylar...