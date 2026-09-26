Yeni aşk mı doğuyor? Rabia Soytürk ’gizemli’ erkek arkadaşıyla görüntülendi! Kameraları görünce panikledi

Şahsiyet, Duy Beni ve Veda Mektubu gibi projelerde üstlendiği rollerle genç kuşağın en çok dikkat çeken ve başarılarıyla adından söz ettiren oyuncularından biri olan Rabia Soytürk, son dönemde sadece kariyeriyle değil, özel hayatındaki gelişmelerle de magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor.