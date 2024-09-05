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Haberler Galeri Yeni gelin Ayça Çağla Altunkaya ilgi odağı olsa da takipçiler Şeyma Subaşı’dan gelen paylaşımı bekledi! “Herkes için dileğim...”
Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 10:14

Yeni gelin Ayça Çağla Altunkaya ilgi odağı olsa da takipçiler Şeyma Subaşı’dan gelen paylaşımı bekledi! “Herkes için dileğim...”

Herkes Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününü konuşuyor. "Yılın Düğünü" hem sanat camiasının hem de sosyal medya takipçilerinin gündeminde. Her ne kadar güzel gelin Ayça Çağla Altunkaya ilgi odağı olsa da gözler Şeyma Subaşı'na çevrildi. Şeyma Subaşı, sabahın erken saatinde bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada o paylaşım kısa sürede viral odu.

Yeni gelin Ayça Çağla Altunkaya ilgi odağı olsa da takipçiler Şeyma Subaşı’dan gelen paylaşımı bekledi! Herkes için dileğim...

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evliliği magazin gündeminin en çok konuşulanı oldu. Nikaha kendisine ait sürat teknesini gelin arabası gibi süsleyerek gelen Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte havalı bir giriş yaptı. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Yeni gelin Ayça Çağla Altunkaya ilgi odağı olsa da takipçiler Şeyma Subaşı’dan gelen paylaşımı bekledi! Herkes için dileğim...

Sınırlı sayıda kişinin katıldığı düğünde Ayça Çağla Altunkaya'nın her hali olay oldu.

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Yeni gelin Ayça Çağla Altunkaya ilgi odağı olsa da takipçiler Şeyma Subaşı’dan gelen paylaşımı bekledi! Herkes için dileğim...

Hem gelinliği hem de tavırlarıyla adından söz ettiren yeni gelin gündemdeyken eski eş Şeyma Subaşı da sosyal medya takipçilerinin mercek atındaydı.

Yeni gelin Ayça Çağla Altunkaya ilgi odağı olsa da takipçiler Şeyma Subaşı’dan gelen paylaşımı bekledi! Herkes için dileğim...

SABAH ERKENDEN YENİ PAYLAŞIM!

Düğünün sabahı Şeyma Subaşı'dan beklenen paylaşım geldi.

Düğün günü kızı Melisa'nın hazırlandığı anları sosyal medyasında paylaşan Subaşı paylaşımında şunları yazdı:

Yeni gelin Ayça Çağla Altunkaya ilgi odağı olsa da takipçiler Şeyma Subaşı’dan gelen paylaşımı bekledi! Herkes için dileğim...

"Hayatım boyunca kendime sorduğum her soru neredeyse cevaplandı. Gururla yaşıyorum, bu anların ve duyguların şu anda tadını çıkarıyorum, çünkü her şey yerli yerine oturuyor. Belki de hayatım boyunca aradığım şeyler, içimi derinden rahatsız eden sorular sonunda cevaplarını buluyordur. Cevapların olup olmadığını bilmediğim zamanlarda bile orada olduklarını, beklediklerini biliyordum ve şimdi oluyor.

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