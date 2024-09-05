Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
10:14
Yeni gelin Ayça Çağla Altunkaya ilgi odağı olsa da takipçiler Şeyma Subaşı’dan gelen paylaşımı bekledi! “Herkes için dileğim...”
Herkes Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününü konuşuyor. "Yılın Düğünü" hem sanat camiasının hem de sosyal medya takipçilerinin gündeminde. Her ne kadar güzel gelin Ayça Çağla Altunkaya ilgi odağı olsa da gözler Şeyma Subaşı'na çevrildi. Şeyma Subaşı, sabahın erken saatinde bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada o paylaşım kısa sürede viral odu.