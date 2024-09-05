Yeni gelin Ayça Çağla Altunkaya ilgi odağı olsa da takipçiler Şeyma Subaşı’dan gelen paylaşımı bekledi! “Herkes için dileğim...”

"Hayatım boyunca kendime sorduğum her soru neredeyse cevaplandı. Gururla yaşıyorum, bu anların ve duyguların şu anda tadını çıkarıyorum, çünkü her şey yerli yerine oturuyor. Belki de hayatım boyunca aradığım şeyler, içimi derinden rahatsız eden sorular sonunda cevaplarını buluyordur. Cevapların olup olmadığını bilmediğim zamanlarda bile orada olduklarını, beklediklerini biliyordum ve şimdi oluyor.