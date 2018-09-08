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Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü

Yeni imajıyla takipçileri tarafından İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

Giriş Tarihi: 08.09.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 12:00
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Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü
Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü

Yeni imajıyla takipçileri tarafından İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

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Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü
Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü

Derya Baykal'ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy'un düğününe katılan Burak Özçivit, yeni saçlarının İsmail YK'ya benzetilmesine sinirlenince olay yerinden uzaklaşmıştı.

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Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü
Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü

Uzun saçlı yeni imajıyla takipçileri tarafından İsmail YK'ya benzetilen ünlü oyuncu Burak Özçivit sosyal medya hesabından yeni paylaşım yaptı.

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Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü
Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü

Önümüzdeki dönemde Diriliş Ertuğrul dizisinde Osman Gazi rolünü canladıracak olan Burak Özçivit'in yeni paylaşımı ise saatler içinde 600 bine yakın beğeni aldı.

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Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü
Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy, üç yıllık sevgilisi Cem Öğet ile dünyaevine girdi.

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Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü
Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü

Çiftin düğün törenine eşi Fahriye Evcen'le katılan Burak Özçivit, yeni imajının şarkıcı İsmail YK'ya benzetildiğini duyunca sinirlenerek soruları yanıtsız bıraktı.

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Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü
Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü

İşte İsmail YK'ya benzetildiği fotoğraf...

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