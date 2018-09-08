Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü
Yeni imajıyla takipçileri tarafından İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.
Giriş Tarihi: 08.09.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 12:00
Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü
Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü
Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü
Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü
Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü
Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü
Yeni imajı İsmail YK'ya benzetildi... Öğrenince sinir küpüne döndü