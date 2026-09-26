Yeni keşfettiği sineğe 28 yıl önce kaybettiği oğlunun adını verdi! Bilim dünyasında anlamlı vefa

'TÜRKİYE MÜSTESNA BİR ÜLKE'

Türkiye'nin müstesna bir ülke olduğunu ve bir ülkeden daha çok bir kıta özelliği taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Hayat, şöyle devam etti:

"Biyoçeşitlilik açısından değerlendirdiğimizde 2 kıta arasında köprü olması dolayısıyla çok zengin bir flora ve faunaya sahip. Tahminime göre daha bilmediğimiz çok tür var. Bunların bilim dünyasına kazandırılması, ortaya çıkarılması bilim insanlarının önemli bir görevi. Hatta en önemlisi de kendi kültürümüzü, özelliğimizi ve güzelliğimizi yansıtacak şekilde isimlendirmek son derece önemli. Yabancılara bu inisiyatifi bıraktığınız zaman farklı şekillerde değerlendirilebiliyor. Bunu kaçırdığınız zaman da geri alma şansınız yok. Bilim dünyasına bu şekilde mal edilmiş oluyor."