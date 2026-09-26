Haberler
Galeri
Magazin
Yeni keşfettiği sineğe 28 yıl önce kaybettiği oğlunun adını verdi! Bilim dünyasında anlamlı vefa
Giriş Tarihi: 26.09.2026 10:50
Yeni keşfettiği sineğe 28 yıl önce kaybettiği oğlunun adını verdi! Bilim dünyasında anlamlı vefa
Prof. Dr. Rüstem Hayat, Erzurum çevrelerinde topladığı örneklerden yaptığı araştırmalarda, bitkilerin döllenmesinde önemli rol oynadığı tespit edilen sinek türü keşfetti. Prof. Dr. Hayat, eylülde yayımlanan makaleyle bilim dünyasına tanıtılan sineğe, 1 yaşındayken hayatını kaybeden oğlu 'Abdullah'tan esinlenerek, 'Orthonevra abdullahi' adını verdi.