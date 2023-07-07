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Haberler Galeri Yeni platform Threads'a ünlüler akın etti! İlk 'Threads' paylaşımları kendilerine has oldu! Kimi en ünlü repliğini, kimi komik hallerini paylaştı...
Giriş Tarihi: 07.07.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 10:55

Yeni platform Threads'a ünlüler akın etti! İlk 'Threads' paylaşımları kendilerine has oldu! Kimi en ünlü repliğini, kimi komik hallerini paylaştı...

Milyarderlerin sosyal medya kapışmasının son ürünü Mark Zuckerberg'in Threads'i oldu. Elon Musk, Twitter üzerinde yaptığı kısıtlamalarla kullanıcıları çıldırtırken ters köşe oldu. Zuckerberg, Elon Musk'ın yaptığı değişikliklerden rahatsız olan insanları cezbetmek için adeta Twitter klonu Threads platformunu kurdu. Yeni sosyal ağ Threads kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Ünlü isimler de ilk Threads paylaşımlarını yapmak için neredeyse birbiriyle yarıştı. Kimi en ünlü repliğini paylaşırken, kimi eksik kalmamak adına paylaşımlarda bulundu, kimi ise komik hallerini paylaştı... İşte ünlü isimlerin ilk Threads paylaşımları...

Yeni platform Threads’a ünlüler akın etti! İlk ’Threads’ paylaşımları kendilerine has oldu! Kimi en ünlü repliğini, kimi komik hallerini paylaştı...

Yeni sosyal ağ Threads hızlı girişi ile gündeme oturdu! Meta'nın Twitter'a rakip uygulaması Threads görücüye çıktı. Popüler fotoğraf paylaşım ağı Instagram'a eşlik eden Threads saatler içinde milyonlarca kullanıcıya erişti.

Yeni platform Threads’a ünlüler akın etti! İlk ’Threads’ paylaşımları kendilerine has oldu! Kimi en ünlü repliğini, kimi komik hallerini paylaştı...

Milyarderlerin sosyal medya kapışmasının son ürünü Mark Zuckerberg'in Threads'i oldu. Elon Musk, Twitter üzerinde yaptığı kısıtlamalarla kullanıcıları çıldırtırken ters köşe oldu.

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Yeni platform Threads’a ünlüler akın etti! İlk ’Threads’ paylaşımları kendilerine has oldu! Kimi en ünlü repliğini, kimi komik hallerini paylaştı...

Zuckerberg, Elon Musk'ın yaptığı değişikliklerden rahatsız olan insanları cezbetmek için adeta Twitter klonu Threads platformunu kurdu. Yeni sosyal ağ Threads kısa sürede yayıldı.

Yeni platform Threads’a ünlüler akın etti! İlk ’Threads’ paylaşımları kendilerine has oldu! Kimi en ünlü repliğini, kimi komik hallerini paylaştı...

Ünlü isimler de ilk Threads paylaşımlarını yapmak için neredeyse birbiriyle yarıştı. Kimi en ünlü repliğini paylaşırken, kimi eksik kalmamak adına paylaşımlarda bulundu, kimi ise komik hallerini paylaştı... İşte ünlü isimlerin ilk Threads paylaşımları...

Yeni platform Threads’a ünlüler akın etti! İlk ’Threads’ paylaşımları kendilerine has oldu! Kimi en ünlü repliğini, kimi komik hallerini paylaştı...

NEBAHAT ÇEHRE

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