Yeni platform Threads’a ünlüler akın etti! İlk ’Threads’ paylaşımları kendilerine has oldu! Kimi en ünlü repliğini, kimi komik hallerini paylaştı...

Ünlü isimler de ilk Threads paylaşımlarını yapmak için neredeyse birbiriyle yarıştı. Kimi en ünlü repliğini paylaşırken, kimi eksik kalmamak adına paylaşımlarda bulundu, kimi ise komik hallerini paylaştı... İşte ünlü isimlerin ilk Threads paylaşımları...