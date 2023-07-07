Giriş Tarihi: 07.07.2023 10:32
Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
10:55
Yeni platform Threads'a ünlüler akın etti! İlk 'Threads' paylaşımları kendilerine has oldu! Kimi en ünlü repliğini, kimi komik hallerini paylaştı...
Milyarderlerin sosyal medya kapışmasının son ürünü Mark Zuckerberg'in Threads'i oldu. Elon Musk, Twitter üzerinde yaptığı kısıtlamalarla kullanıcıları çıldırtırken ters köşe oldu. Zuckerberg, Elon Musk'ın yaptığı değişikliklerden rahatsız olan insanları cezbetmek için adeta Twitter klonu Threads platformunu kurdu. Yeni sosyal ağ Threads kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Ünlü isimler de ilk Threads paylaşımlarını yapmak için neredeyse birbiriyle yarıştı. Kimi en ünlü repliğini paylaşırken, kimi eksik kalmamak adına paylaşımlarda bulundu, kimi ise komik hallerini paylaştı... İşte ünlü isimlerin ilk Threads paylaşımları...