Yeşilçam efsane sesini kaybetti! Usta sanatçı Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren Jeyan Mahfi Tözüm 94 yaşında yaşamını yitirdi Türk illüzyonist ve tiyatro oyuncusu Sermet Erkin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 'Cumhuriyetin 100. Yılına bastığı gün neredeyse cumhuriyetle yaşıt bir sanatçıyı kaybettik.! Türk Tiyatro ve dublaj sanatının en uzun devri kapandı. Sanat hayatı en uzun sanatçımızı, değerli büyüğümüz Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ü biraz önce kaybettik. Cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlık Caminde öğle namazı sonrası kaldırılarak, aynı mezarlıkta babasının yanına defnedilecek. Türk tiyatrosunun ve sevenlerinin başı sağ olsun.' dedi. JEYAN MAHFİ TÖZÜM KİMDİR? Jeyan Mahfi Tözüm, 6 Ağustos 1928'de dünyaya geldi. Tam adı Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'dür. Sanat yaşamına babasının teşviki ile başladı. Henüz 3 yaşlarında ikenHenrik Ibsen'in bir eseri olan 'Peer Gynt' adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatıldı. Mutlu Günler adlı filmi seslendirerek 10 yaşında dublaja başlayan Jeyan Mahfi Tözüm, Belgin Doruk, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Müjde Ar, Hale Soygazi, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Ahu Tuğba, Serpil Çakmaklı, Hülya Avşar, Harika Avcı ve Semra Sar gibi birçok aktrisi seslendirdi. Jeyan Mahfi Tözüm, 2005 yılında 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü kazandı.