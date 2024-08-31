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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Şevket Altuğ 81 yaşında ortaya çıktı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...
Giriş Tarihi: 31.08.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 07:45

Yeşilçam efsanesi Şevket Altuğ 81 yaşında ortaya çıktı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Şevket Altuğ, 'Şekerpare', 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi efsanevi filmlerde sergilediği unutulmaz performanslarıyla hafızalarda yer edindi. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren 81 yaşındaki Şevket Altuğ'un son hali ortaya çıktı. Ayrıca Altuğ'un 53 yıllık eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yeşilçam efsanesi Şevket Altuğ 81 yaşında ortaya çıktı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Usta oyuncu Şevket Altuğ, yeni yaşını kutladı. Doğum günü pastasıyla poz verdi, 81. yaşını böyle kutladı. 'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Yeşilçam efsanesi Şevket Altuğ 81 yaşında ortaya çıktı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Yeşilçam efsanesi Şevket Altuğ 81 yaşında ortaya çıktı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Altuğ, bir berberde görüntülenmişti. Altuğ'un bu fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşılmıştı.

Yeşilçam efsanesi Şevket Altuğ 81 yaşında ortaya çıktı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ, uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. 81 yaşına giren usta oyuncu doğum günü pastasıyla poz vermişti.

Yeşilçam efsanesi Şevket Altuğ 81 yaşında ortaya çıktı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...

İŞTE ŞEVKET ALTUĞ'UN SON HALİ

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