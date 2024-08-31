Giriş Tarihi: 31.08.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
07:45
Yeşilçam efsanesi Şevket Altuğ 81 yaşında ortaya çıktı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...
Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Şevket Altuğ, 'Şekerpare', 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi efsanevi filmlerde sergilediği unutulmaz performanslarıyla hafızalarda yer edindi. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren 81 yaşındaki Şevket Altuğ'un son hali ortaya çıktı. Ayrıca Altuğ'un 53 yıllık eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.