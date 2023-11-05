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Haberler Galeri Yeşilçam güzeli mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl oto sanayide restoran açtı! Sibel Turnagöl'ün eski halinden eser yok!
Giriş Tarihi: 05.11.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 09:15

Yeşilçam güzeli mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl oto sanayide restoran açtı! Sibel Turnagöl'ün eski halinden eser yok!

Bir dönemin en popüler güzellerinden Sibel Turnagöl, Kerem Alışık ile yaşadığı büyük aşkla da hafızalarda yer edinmişti. Mankenler kraliçesi olan tescilli güzel Sibel Turnagöl, Yeşilçam filmlerinin yanı sıra bir dönem TV'de de boy göstermişti. Cesur pozların kadını oyuncu ve manken Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendikten sonra elini eteğini camiadan çekmişti. Sibel Turnagöl, son olarak Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde görüntülendi. Sibel Turnagöl'ün oto sanayide restoran açtığı ortaya çıktı. Sibel Turnagöl kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıp servis yapıyor, masaları toplayıp siliyor. İşte Sibel Turnagöl'ün son hali...

Yeşilçam güzeli mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl oto sanayide restoran açtı! Sibel Turnagöl’ün eski halinden eser yok!

Bir dönemin en güzel oyuncularından Sibel Turnagöl yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı! 55 yaşındaki eski mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl oto sanayide restoran açtı...

Yeşilçam güzeli mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl oto sanayide restoran açtı! Sibel Turnagöl’ün eski halinden eser yok!

Sibel Turnagöl, Kerem Alışık ile yaşadığı büyük aşkla da hafızalarda yer edinmişti.

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Yeşilçam güzeli mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl oto sanayide restoran açtı! Sibel Turnagöl’ün eski halinden eser yok!

Mankenler kraliçesi olan tescilli güzel Sibel Turnagöl, Yeşilçam filmlerinin yanı sıra bir dönem TV'de de boy göstermişti.

Yeşilçam güzeli mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl oto sanayide restoran açtı! Sibel Turnagöl’ün eski halinden eser yok!

Cesur pozların kadını oyuncu ve manken Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendikten sonra elini eteğini camiadan çekmişti.

Yeşilçam güzeli mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl oto sanayide restoran açtı! Sibel Turnagöl’ün eski halinden eser yok!

Kerem Alışık ile evliliğinden Sadri adını verdiği bir oğlu olan Sibel Turnagöl, elinin lezzetine güvendi yeni bir işe girişti...

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